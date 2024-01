Υγεία - Περιβάλλον

Μανόλης Πατεράκης: Θρήνος για τον γιατρό από το Ηράκλειο

Ο γιατρός που αγαπήθηκε από τους Κρητικούς «έφυγε» από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά. Το έργο του.

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του γενικού Ιατρού στο Ηράκλειο Μανόλη Πατεράκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών αφήνοντας πίσω 3 παιδιά και τη σύζυγό του. Ο Μανόλης Πατεράκης ήταν υποψήφιος δύο φορές με τη Δύναμη Πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού ενώ ήταν και χρόνια μέλος του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Ο Εμμανουήλ Πατεράκης, ήταν γιος του Γεωργίου Πατεράκη και της Δέσποινας Γκόγκολα, γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1971, όπου και μεγάλωσε, και είναι παντρεμένος με την Natalia Bagaudinova.

Aποφοίτησε από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και στη συνέχεια από τη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιατρικής και Φαρμακευτικής «Iuliu Hatieganu» Κλούζ – Ναπόκα της Ρουμανίας.

Έπειτα από την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στο Υγειονομικό, διετέλεσε αγροτικός ιατρός στο ΠΙ Γαρίπας, ΚΥ Αρκαλοχωρίου. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα του στη Γενική Ιατρική το 2009 στο Βενιζέλειο Γ.Ν.Η. Απο το 2010 εργαζόταν ως ιδιώτης Γενικός Ιατρός στην πόλη του Ηρακλείου.

Έχει εργαστεί ως ιατρός σε προγράμματα κοινωνικής μέριμνας των πρώην Δήμων Ν. Καζαντζάκη και Επισκοπής Πεδιάδος, στο Δήμο Ηρακλείου (Νέα Αλικαρνασσός), στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ηράκλειου, στις αθλητικές δραστηριότητες της ΕΠΣΗ, του Δήμου Ηρακλείου, του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ενώ από το 2012 ήταν υπεύθυνος των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων ΗΡΑ. Παράλληλα ασχολήθηκε με συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, τον ιατρικό τουρισμό, την ιατρική κάλυψη ξενοδοχειακών μονάδων και ξένων ασφαλιστικών εταιριών,

Είχε συμμετάσχει σε πολυάριθμα ιατρικά συνέδρια και επιστημονικές εργασίες, ως εκπαιδευτής στο πρόγραμμα χειρουργικής νοσηλευτικής ειδικότητας νοσηλευτών του ΒΠΓΝΗ, παθολογίας στο ΤΕΕ Α Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτριών ΒΠΓΝΗ.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Κλούζ-Ναπόκα Ρουμανίας, πρόεδρος και γραμματέας του Συλλόγου Ειδικευομένων Ιατρών του Βενιζέλείου ΓΝΗ, καθώς και μέλος της τριμελούς επιτροπής ιατρών του ΒΠΓΝΗ, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Ν.Ηρακλείου, ενώ από το 2014 είναι μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την ποίηση, τη φωτογραφία, τη μουσική (dj), την αρθρογραφία και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

