Υγεία - Περιβάλλον

Ιατρικός σύλλογος - Συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία: Να εφαρμοστούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η επιστολή του ΠΙΣ σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά τις ώρες εργασίας των γιατρών, οι οποίες δεν τηρούνται.

-

O ΠΙΣ με αφορμή το περιστατικό με την αναισθησιολόγο που κατέρευσε μετά την πολύωρη εφημερία έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας. Στην επιστολή ζητάει να εφαρμοστούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με το μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης και υπερωριακής εργασίας των γιατρών.

Η επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου:

«Με αφορμή το άκρως ανησυχητικό περιστατικό του εγκεφαλικού επεισοδίου συναδέλφους μας αναισθησιολόγου, κ Δημητροπούλου Ιωάννας, ιατρού ΕΣΥ στο

Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο αμέσως μετά τη λήξη πολύωρης και κοπιώδους εφημερίας, θέτουμε υπόψιν σας το

γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει προσαρμοστεί και δεν εφαρμόζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, σχετικά με το μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης και υπερωριακής

εργασίας των ιατρών. Οι Οδηγίες αυτές, ενώ προνοούν για την ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας εκ μέρους ιατρών και ελαχιστοποίηση των ιατρικών σφαλμάτων λόγω εργασιακής εξουθένωσης, δυστυχώς έχουν ανασταλεί κατ΄ επανάληψη, με τελευταία αναστολή έως 31/3/2024 βάσει της παρ. 3 του αρ. 66 του νόμου 5079/23

Αιτούμαστε την εφαρμογή τους στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, χωρίς νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αναστέλλουν την εφαρμογή τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία με σύντομο και καθορισμένο χρονικό ορίζοντα.»

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Αρχαιοκάπηλος πήγε με ανιχνευτή μετάλλων σε αρχαιολογικό χώρο! (εικόνες)

Bloomberg - Μητσοτάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Αρχές Φεβρουαρίου η ψήφιση στην Βουλή

Κατέρρευσε σε προαύλιο νοσοκομείου και… περίμενε ασθενοφόρο για να πάει στα Επείγοντα!