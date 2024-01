Κοινωνία

Κύκλωμα μαστροπείας - Γονείς της 17χρονης: “αν ήταν σωστός δεν θα πήγαινε με παιδάκια” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν στον ΑΝΤ1 οι γονείς της 17χρονης μετά την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο κατηγορούμενοι.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν τελικά η 25χρονη και ο 64χρονος, που απολογήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα μαστροπείας, που εξέδιδε ανήλικα κορίτσια στον Κολωνό.

Ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν την ηλικία των θυμάτων. Οι γονείς της 17χρονης, λίγα λεπτά μετά την απόφαση, Ανακριτή και Εισαγγελέα, ξέσπασαν μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ξεσπούν οι γονείς της 17χρονης, θύμα του κυκλώματος μαστροεπάις του Κολωνού, ελάχιστα λεπτά μετά από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η 25χρονη φερόμενη ως μαστροπός και ο 64χρονος φερόμος ως πελάτης του κυκλωματος.

«Δεν ξέρω για τον 64χρονο, αλλά αυτός αν ήταν σωστός δεν θα πήγαινε με παιδάκια. Είσαι ανώμαλος, τέλος! Η «Έλενα» έχει κάνει τόσα. Και αυτή ήταν μέσα [στο κύκλωμα]. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει», αναφέρει η μητέρα της ανήλικης.

Πρόκειται για την 25χρονη «Έλενα», η οποία -όπως αναφέρεται στη δικογραφία- διευκόλυνε την 17χρονη να κλείνει με πελάτες ερωτικά ραντεβού και μάλιστα να τη συνόδευε σε αυτά, και τον 64χρονο «Κώστα», που φέρεται να είχε συνευρεθεί τόσο με την 17χρονη όσο και με την 15χρονη, τουλάχιστον 20 φορές καταβάλλοντας το αντίτιμο των 200 ευρώ, σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Και οι δυο κατά την απολογία τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν για την ανηλικότητα των θυμάτων... είναι μια διογκωμένη υποθεση, δεν ήξερε για ανηλικότητα, έπαιρνε ναρκωτικά, ευκαιρία να καθαρίσει.

Ο πατέρας της 17χρονης περιγράφει τα χρόνια που παλεύαν και εκείνοι – όπως και οι άλλοι γονείς συνολικά 7 οικογενειών που φέρεται να προχώρησαν σε καταγγελία – για να γλυτώσουν τα παιδιά τους από το κύκλωμα μαστροπείας

Ο πατέρας της 17χρονης αναφέρει: «Το παιδί μου χρειάζεται υποστήριξη γιατί πιστεύω ότι έχει πολλά προβλήματα. Δεν μας άκουγε ποτέ, ένα παιδί ατίθασο. Με ένα τηλέφωνο συνέχεια, ξενύχτια, φασαρίες. Καταστραφήκαμε εμείς, καταστραφήκαμε. Πως θα φτιάξουν την ζωή τους αυτά τα παιδιά;»

Την προηγούμενη εβδομάδα απολογήθηκαν τρεις ακόμα συλληφθέντες από το συγκεκριμένο κύκλωμα, μια 31χρονη κατηγορούμενη ως η εγκέφαλος του κυκλώματος, ένας 34χρονος – ο οποίος φέρεται πως φωτογράφιζε τα κορίτσια για ερωτικές αγγελίες, και ένας 55χρονος , ο οποίος φέρεται πως ήταν πελάτης των κοριτσιών. Οι δύο πρώτοι προφυλακίστηκαν, ενώ ο τελευταίος αφέθηκε ελέυθερος με περιοριστικούς όρους.





Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Αρχαιοκάπηλος πήγε με ανιχνευτή μετάλλων σε αρχαιολογικό χώρο! (εικόνες)

Bloomberg - Μητσοτάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Αρχές Φεβρουαρίου η ψήφιση στην Βουλή

Κατέρρευσε σε προαύλιο νοσοκομείου και… περίμενε ασθενοφόρο για να πάει στα Επείγοντα!