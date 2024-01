Life

“The 2Night Show”: Ακόμα περισσότερα βράδια μαζί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις, αποκαλυπτικές συζητήσεις, συγκινητικές στιγμές, παιχνίδια, γέλια, μουσική, αλλά και απολαυστικά σατιρικά βίντεο έρχονται για να μας χαρίζουν κάθε εβδομάδα 3 μοναδικά βράδια με την πιο δυνατή παρέα της late prime time.

-

Ακόμα περισσότερα βράδια θα περνάμε μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Νight Show», από την ερχόμενη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 24:00.

Ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις, αποκαλυπτικές συζητήσεις, συγκινητικές στιγμές, παιχνίδια, γέλια, μουσική, αλλά και απολαυστικά σατιρικά βίντεο έρχονται για να μας χαρίζουν κάθε εβδομάδα 3 μοναδικά βράδια με την πιο δυνατή παρέα της late prime time.

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου καλεσμένοι στο στούντιο του «The 2Νight Show» θα είναι ο Βασίλης Μηλιώνης, η Μέλια Κράιλινγκ, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Λένα Δροσάκη και η Lila Τριάντη, για να μοιραστούν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εμπειρίες ζωής και ιστορίες προσωπικής και επαγγελματικής διαδρομής, να παίξουν, να διασκεδάσουν και να κάνουν τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά.

«The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ακόμα περισσότερα βράδια μαζί!

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Τηλεφωνική απάτη: Πήγε να πάρει τα λεφτά και βρέθηκε με χειροπέδες

Χαλκίδα: Σοκάρει η άγρια δολοφονία 43χρονου από οικογενειακή φίλη

Κακοκαιρία – ΗΠΑ: Χάος και δεκάδες νεκροί