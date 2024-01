Κοινωνία

Μέγαρο Μαξίμου: Φωτιά σε αποθήκη (βίντεο)

Αναστάτωση προκαλεσε φωτιά που ξέσπασε στο Μεγαρο Μαξίμου, στην Ηρώδου Αττικού. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε παρακέιμενο ισόγειο χώρο κτηρίου επί της Ηρώδου Αττικού και όπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της πόλης. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κθνητοποιήθηκαν και 2 βραχιονοφόρα οχήματα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικής, κ. Αρτοποιός μιώντας στο "Στούντιο με Θέα" ανέφερε πως "η φωτιά ξέσπασε σε παρακείμενο βοηθητικό χώρο εντός του οικοπεδικού χώρου του Μεγάρου Μαξίμου και τα αίτια διερευνώνται ακόμη. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 06:20 και άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς".





