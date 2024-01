Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Καλλιάνος: Θα απέχω από την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο (βίντεο)

Τι ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" εξήγησε τη θέση του για το ν/σ που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια.

Όπως αναφέρει, δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο, ωστόσο, έπειτα από πολλή σκέψη, αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία, επικαλούμενος την απόφαση Μητσοτάκη να μην τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας.

"Σεβόμενος την γνώμη δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μου δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να ψηφίσω το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα απέχω για να είναι σε όλους απολύτως σαφές ότι η θέση μου σε ένα καθαρά συνειδησιακό ζήτημα δεν έρχεται σε αντίθεση με την πλήρη και απόλυτη στοίχισή μου δίπλα στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη" σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε "θεωρώ ότι ένα παιδί χρειάζεται και την μητέρα του και τον πατέρα του" ενώ στο ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το θέμα είπε χαρακτηριστικά πως "κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο".





