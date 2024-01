Τοπικά Νέα

Ρόδος: Θύμα “επενδύσεων” έπεσε μια 51χρονη Κινέζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεισαν την γυναίκα να καταθέτει για ''επενδύσεις'' μεγάλα χρηματικά ποσά.

-

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης τύπου Forex με επενδύσεις μέσω εταιρείας που εδρεύει στην αλλοδαπή και θύμα μια 51χρονη υπήκοο Κίνας, κάτοικο της Ρόδου, αποτελεί αντικείμενο έρευνας των επιτελών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και αναμένεται να διαβιβαστεί και στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Εχει ήδη εξάλλου ενημερωθεί και η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς με την οποία έχει συμβληθεί το θύμα.

Η 51χρονη κατήγγειλε ειδικότερα την 18η Ιανουαρίου 2024 ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 πείσθηκε να επενδύσει από μια διαφήμιση εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL MARKET INDEX LIMITED» την οποία εντόπισε στο διαδίκτυο και ξεκίνησε να συνομιλεί με έναν 41χρονο στο Λονδίνο, τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και με την χρήση τηλεφωνικής σύνδεσης κινητού τηλεφώνου της Αγγλίας.

Ξεκίνησε να καταθέτει χρήματα σε λογαριασμό που της υπέδειξαν για την αγορά επενδυτικών προϊόντων και συγκεκριμένα:

Την 11-09-2023 μετέφερε 3.500 ευρώ.

Την 5-10-2023 2.005,33 ευρώ

Την 30-10-2023 10.000 ευρώ

Την 31-10-2023 10.000,ευρώ

Την 1-11-2023 10.000 ευρώ

Την 11-11-2023 10.000 ευρώ

Την 23-11-2023 7.000 ευρώ

Την 1-12-2023 6.985 ευρώ

Την 1-1-2024 7.500 ευρώ

Την 3-1-2024 5000 ευρώ

Την 23-10-2023 10.000 ευρώ

Την 4-1-2024 8.550 ευρώ

Οπως κατήγγειλε η 51χρονη, στο διάστημα από 24 Νοεμβρίου 2023 ως 3 Ιανουαρίου 2024 παρέδωσε η ίδια στην Αθήνα σε τρία άτομα, εκ των οποίων οι δύο ομοεθνείς της της συστήθηκαν με ονόματα που πιθανολογεί ότι είναι ψευδή, το χρηματικό ποσό των 414.000 ευρώ.

Την 5η Ιανουαρίου 2024 η 51χρονη διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί από την πλατφόρμα επενδύσεων και ότι είχε πέσει θύμα απάτης χάνοντας 504.540,99 ευρώ.

Πρόκειται σίγουρα για την μεγαλύτερη σε μέγεθος απάτη του είδους που έχει καταγγελθεί στα Δωδεκάνησα.

Τον Αύγουστο του 2023 η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου είχε υποβάλει στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου δικογραφία εις βάρος άγνωστων δραστών για απάτη με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 όταν ένας κάτοικος Αφάντου κατήγγειλε ότι άγνωστος δράστης, κατάφερε με το πρόσχημα συμμετοχής σε επενδυτικό πρόγραμμα, να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 41.685,37 ευρώ μέσω εννέα διατραπεζικών συναλλαγών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δικαιούχους των λογαριασμών οι οποίοι πλέον θα λογοδοτήσουν για την κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους και την περαιτέρω διάθεση αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, την 18η Οκτωβρίου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν επιχειρηματία, κάτοικο Ρόδου, δικαιούχο λογαριασμού της τράπεζας Alphabank, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με χρεωστική του κάρτα ότι έπεσε θύμα απάτης με επενδυτικό σχέδιο.

Το θύμα ηλικίας σήμερα 66 ετών κατήγγειλε ότι περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022 εντόπισε σε διαφήμιση στην εφαρμογή του διαδικτύου «Facebook», μια επενδυτική εταιρεία με όνομα «PROGRESSIVE TRADE» και έπειτα από συνεχή επικοινωνία με τέσσερις ημεδαπούς που του συστήθηκαν ο μεν ένας ως χρηματιστής και ακόμη τρεις ως στελέχη της, πείστηκε να συμμετάσχει σε επενδυτικό πρόγραμμα.

Για τον λόγο αυτό, μέσω της εφαρμογής Anydesk, τους έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και το κινητό του και έτσι δημιούργησαν λογαριασμό με τα στοιχεία του στην ανωτέρω εταιρεία και στην εταιρεία Coinbase, προκειμένου να μεταφέρουν τα χρήματα που θα επενδύσει αφού τα μετατρέψουν σε κρυπτονομίσματα.

Ακολούθως οι δράστες προέβησαν σε εννέα καταθέσεις συνολικού χρηματικού ποσού των 41.685,37 ευρώ από τον ανωτέρω λογαριασμό του.

Οταν ζήτησε να αναλάβει τα κέρδη του από την επένδυση οι δράστες του ζήτησαν να πληρώσει επιπλέον φόρο 20% για να αποδεσμεύσει το χρηματικό ποσό και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί θα κρατούσαν 2% ποινή καθημερινά και θα έστελναν την υπόθεση στις δικαστικές αρχές.

-Τον Ιανουάριο του 2023 είχε καταγγελθεί ακόμη μια απάτη από έναν 45χρονο Ροδίτη ότι την 4η Ιανουαρίου 2023 έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης από επιτήδειους που του αφαίρεσαν διαδοχικά από τον Οκτώβριο του 2022 το χρηματικό ποσό των 22.534 ευρώ!

Ειδικότερα, κατήγγειλε ότι τον Οκτώβριο του 2022 έλαβε γνώση μέσω διαδικτύου για μια εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία SPARTAN TRADE και ενδιαφέρθηκε ώστε να επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα και μετοχές.

Επικοινώνησε με άγνωστο άνδρα με το όνομα «ΣΟΛΩΜΟΣ», σε άγνωστο αριθμό, οποίος τον βοήθησε και τον παρότρυνε να μεταφέρει την 2α Οκτωβρίου 2022 το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ μέσω της Τράπεζας REVOLUT σε λογαριασμό τρίτου.

Την επόμενη ημέρα συνομίλησε με άγνωστη γυναίκα με όνομα «EVA JOHNSON», η οποία τον έπεισε να μεταφέρει την 13η Οκτωβρίου 2022 το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ προς τον λογαριασμό τράπεζας BCIRLULLXXX.

Την 19η Οκτωβρίου 2022 του επέστρεψαν ως κέρδη το χρηματικό ποσό των 516 ευρώ από την ανωτέρω τράπεζα.

Ακόμα, την 26η Οκτωβρίου 2022 πραγματοποίησε μεταφορά προς τον ανωτέρω λογαριασμό 10.800 ευρώ.

Την 28η Οκτωβρίου 2022 έλαβε το ποσό των 4.000 ευρώ από την τράπεζα PIRBGRAAXXX, χρήματα τα οποία μετέφερε απευθείας στον πρώτο λογαριασμό υπέρ της επενδύσεως.

Την 31η Οκτωβρίου 2022 έλαβε το ποσό των 2.500 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό από την τράπεζα PIRBGRAAXXX τα οποία ομοίως μετέφερε στον πρώτο λογαριασμό.

Εκτοτε έχει χάσει τα ίχνη των απατεώνων.

Θυμίζουμε ότι ένας 52χρονος Ροδίτης κατήγγειλε την 29η Οκτωβρίου 2022 ηλεκτρονική απάτη εις βάρος του από τις αρχές Ιουνίου του 2022 έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2022.

Ειδικότερα, περί τις αρχές Ιουνίου του 2022 είδε στο facebook μια αγγελία από ομάδα με την ονομασία «INVEST TESLA Ηλεκτρονικό νόμισμα».

Πάτησε πάνω στον σύνδεσμο και συμπλήρωσε μια φόρμα και τον αριθμό του τηλεφώνου του ώστε να επικοινωνήσει κάποιος από τους υπευθύνους της ομάδας για να τον ενημερώσει.

Μετά από 3-4 λεπτά δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν ημεδαπό, τον οποίο κατονόμασε, ο οποίος του δήλωσε ότι είναι σύμβουλος της εταιρείας και ότι ήθελε να τον ενημερώσει σχετικά με επενδύσεις με ηλεκτρονικό νόμισμα και έπειτα τον καθοδήγησε πώς να κατεβάσει την εφαρμογή με ονομασία optimizefunds.co/start-trading στο κινητό του.

Εκεί όπως του είπε θα μπορούσε να βλέπει την πορεία των επενδύσεών του. Αφού πείστηκε για την αξιοπιστία του ατόμου που μιλούσε έκανε την πρώτη κατάθεση συνολικού ποσού 250 ευρώ.

Από εκείνη την ημέρα και μετά ο εκπρόσωπος τον καλούσε στο τηλέφωνό του και προσπαθούσε να τον πείσει να καταθέσει περισσότερα χρήματα ώστε να έχει και μεγαλύτερα κέρδη.

Την 4η Αυγούστου 2022 αποφάσισε να καταθέσει άλλα 700 ευρώ σε λογαριασμό ημεδαπού που του υπέδειξαν και στις αρχές Σεπτεμβρίου είδε από την εφαρμογή πως τα κέρδη του είχαν φτάσει περίπου στα 4030 ευρώ και έτσι αποφάσισε να αναλάβει τα χρήματα.

Την 28η Σεπτεμβρίου 2022, όπως υποστηρίζει, τον κάλεσε εκπρόσωπος της εταιρείας και του είπε πως προκειμένου vα προχωρήσει η ανάληψη των χρημάτων του πρέπει πρώτα να πληρωθεί ποσό που αντιστοιχούσε στην Εφορία και στην αμοιβή την δικιά του συνολικού ποσού 610 ευρώ.

Ο Ροδίτης προέβη στην κατάθεση και μετά από δύο μέρες τον κάλεσε ο ίδιος και του είπε πως το ποσό πιστώθηκε στην εφαρμογή και όχι στον σωστό λογαριασμό και του είπε πως πρέπει να κάνει εκ νέου κατάθεση 510 ευρώ που αφορούσαν στην προμήθειά του το οποίο και έκανε.

Από εκείνο το σημείο και μετά χάθηκε η επικοινωνία με την εταιρεία καθώς δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα και μετά και από δύο μέρες έπεσε και η εφαρμογή τους.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Ζαχαράκη: Χωρίς τον γάμο τι θα λέμε, τον κηδεμόνα επίτροπο και όχι γονέα; (βίντεο)

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες

ΕΣΥ - Τούλης: Υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς παθολόγο (βίντεο)