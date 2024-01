Κόσμος

Μελόνι - Ερντογάν: Αφήνουν πίσω τους παλιές διαφωνίες (εικόνες)

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες κατά την επίσημη συνάντηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού σητν Τουρκία.

Στην Τουρκία φτάνει το Σάββατο η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζώρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί στις 18.30 (17.30 ώρα Ελλάδας) στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της Μελόνι στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η Μελόνι είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Ερντογάν πριν αναλάβει πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2022. Σχολιάζεται ότι η Μελόνι θεωρούσε τον Ερντογάν μεταξύ των «εχθρών» της όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά αφού έγινε πρωθυπουργός, κατάλαβε τη σημασία της ισχυρής συνεργασίας με την Άγκυρα.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η επίσκεψη θα γίνει στο πλαίσιο των επισκέψεων στις χώρες μέλη της G7, της οποίας η Ιταλία θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Ερντογάν είχαν συναντηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της COP28 στο Ντουμπάι. Μιλώντας στο DHA πριν από την επίσκεψη της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα για την Ιταλία και είπε: «Έχουμε μια ιστορική φιλία».

«Υποστηρίζουμε τη λύση δύο κρατών»

Ο Ταγιάνι είπε ότι η Τουρκία, ως μουσουλμανική χώρα, μπορεί εύκολα να δημιουργήσει διάλογο με όλες τις μουσουλμανικές χώρες για να μειώσει τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «Πρέπει να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς. Έχουμε τον ίδιο στόχο. Υποστηρίζουμε λύση δύο κρατών. Το Ισραήλ πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και η Παλαιστίνη να αναγνωρίσει το Ισραήλ». Τόνισε ότι η Τουρκία και η Ιταλία θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή για «μεγαλύτερη ειρήνη» αντί για «μεγαλύτερο πόλεμο».

Τι είχε πει η Μελόνι για τον Ερντογάν

Η Μελόνι, η οποία ήταν στην αντιπολίτευση όταν ο Ερντογάν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία το 2018, είχε πει: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν βρίσκεται στην Ιταλία. Εφόσον δεν του μεταφέρει το μήνυμα του ιταλικού λαού η αριστερή μας κυβέρνηση, ας το κάνουμε εμείς: ΟΧΙ η Τουρκία στην Ευρώπη. ΟΧΙ στον εξισλαμισμό της Ευρώπης».

Bir donem Erdogan’? "siyasi Islam’? Avrupa’ya tas?makla" suclayan Italya lideri Meloni Turkiye'ye gidiyor.



Italyan gazeteleri ve uzmanlar ziyaret icin ne diyor?@ovgu_pinar'?n haberihttps://t.co/cPLGuJUpIx — BBC News Turkce (@bbcturkce) January 20, 2024

