Ερντογάν: Οι βαρβαρότητες του Φύρερ Νετανιάχου είναι γενοκτονία

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος για την Γαλάζια Πατρίδα, κατά την διάρκεια καθέλκυσης νέων πλοίων του τουρκικού ναυτικού. Η αναφορά του στον Νετανιάχου.

«Έχουμε υλοποιήσει πολλά έργα για να διασφαλίσουμε την ‘Γαλάζια Πατρίδα’», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας ότι το νέο μη επανδρωμένο σκάφος της Τουρκίας Marlin θα υποστηρίξει την κυριαρχία της Τουρκίας στις θάλασσες δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους φίλους και φόβο για τους εχθρούς. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ενροτογάν κατηγόρησε επίσης τις δυτικές χώρες για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ και αποκάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Φύρερ Νετανιάχου.

Στην ομιλία του κατά την τελετή καθέλκυσης τεσσάρων νέων πλοίων του Τουρκικού Ναυτικού σήμερα το μεσημέρι, στην Γιάλοβα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι

«με τα ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ένοπλο μη επανδρωμένο σκάφος Marlin θα υποστηρίξει την κυριαρχία μας στις θάλασσες, δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους φίλους και φόβο για τους εχθρούς».

«Πραγματοποιούμε όλες τις δράσεις μας πιστοί στο σύνθημα του Hayreddin Barbarossa ‘Αυτός που κυριαρχεί στις θάλασσες κυριαρχεί στον κόσμο’. Με αυτή την αντίληψη έχουμε υλοποιήσει πολλά έργα για να διασφαλίσουμε την ‘Γαλάζια Πατρίδα’», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφερόμενος στις εντάσεις στην περιοχή, είπε ότι «η Τουρκία είναι πλέον γνωστή ως πυλώνας σταθερότητας, παρά τις παγίδες που της έχουν βάλει εδώ και χρόνια».

«Σήμερα, όλοι παρακολουθούμε εκείνους που παρέχουν απεριόριστη και άνευ όρων υποστήριξη στην Ισραηλινή Διοίκηση στέλνοντας αεροπλανοφόρα στην περιοχή μας. Όσοι όμως κλείνουν τα μάτια στις σφαγές και τις θηριωδίες που διαπράττει το Ισραήλ, θα καταλήξουν να λένε στο μέλλον ‘μακάρι να είχε γίνει αλλιώς»’και θα βιώσουν μεγάλες τύψεις», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Υποστήριξε ότι «οι Δυτικές χώρες και οι διεθνείς θεσμοί ασφαλείας, που δοκιμάστηκαν με άσχημα αποτελέσματα στο θέμα της Γάζας, δεν έχουν πλέον καμία αξιοπιστία». Τα φασίζοντα πρόσωπα αυτών που μιλούν για Δημοκρατία έχουν πλέον αποκαλυφθεί. Αυτοί που μοιράζουν αριστερά και δεξιά εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες κλείνουν τα μάτια μπροστά στα παιδιά, τα μωρά και τις γυναίκες που δολοφονούνται βάναυσα εδώ και 105 ημέρες, και δεν έχουν κάνει ούτε ένα βήμα για να αποτρέψουν αυτήν τη βία», ανέφερε.

Κατηγόρησε ακόμη τις δυτικές χώρες ότι «αρκέστηκαν να παρακολουθήσουν τις βαρβαρότητες του σημερινού Φύρερ Νετανιάχου, που ισοδυναμούν με γενοκτονία, εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

