Κεντρική Μακεδονία - αντιολισθητικές αλυσίδες: Σε ποιους δρόμους είναι υποχρεωτικές

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας της οποίας ο σχεδιασμός είναι η αντιμετπώπιση της κακοκαιρίας με ασφάλεια.

Σε ισχύ τέθηκε, με αποφάσεις των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας, ο υποχρεωτικός εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες, όλων των οχημάτων που κινούνται σε δρόμους των νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, λόγω της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων και μέχρι την εξομάλυνσή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πρόκειται για τα εξής σημεία:

σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών,

στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, όπως και στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού που διέρχεται από τον ίδιο νομό, αλλά και

στους Δήμους Πολυγύρου και Αριστοτέλη, στο Νομό Χαλκιδική.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα οχήματα που διαθέτουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), δηλαδή φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

