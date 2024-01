Κοινωνία

Κακοκαιρία - Επικαιροποιημένο Δελτίο της ΕΜΥ: Χιονοπτώσεις, μποφόρ και καταιγίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ενημερωμένη εκδοχή του Δελτίου Εκτάκτων Καιρικών Συνθηκών της υπηρεσίας.

-

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα μας το Σάββατο 20 Ιανουαρίου σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο έκτακτων καιρικών συνθηκών της ΕΜΥ, ξεκινώντας από τα βόρεια με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (της τάξεως των 8 – 10 βαθμών Κελσίου) και χιονοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς σε ημιορεινές περιοχές. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή θα χιονίσει και στα πεδινά της βόρειας Ελλάδας καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας. Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης ενώ θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν:

Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νοτιοδυτικό Αιγαίο. Την Κυριακή (21-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (23-01-24).

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται:

Από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στην Ήπειρο, την ανατολική Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τις Σποράδες. Την Κυριακή (21-01-24) μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες. Από την αρχή της ημέρας μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τη νύχτα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες προβλέψεις και διαρκώς επικαιροποιούμενα δελτία από την ΕΜΥ για την εξέλιξη του καιρού, μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα υπηρεσίας ( www.emy.gr ) . Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Φωτιά σε κτήριο στην Ηρώδου Αττικού

Ομόφυλα ζευγάρια - Καλλιάνος: Θα απέχω από την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο (βίντεο)

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: έρπης ζωστήρας, πόνος στον καρπό και μοναχοπαίδια