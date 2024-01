Οικονομία

Υπουργείο Υποδομών: Θρανία και εξοπλισμός για σχολεία σε όλη την χώρα

Ποια τα ποσά που θα διατεθούν και τι είδους εξοπλισμό θα προμηθευτεί το Υπουργείο προκειμένου να εφοδιάσει τα σχολεία.

Το έργο της προμήθειας εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια εντάσσεται στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης», με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλης της Ελλάδας με τον απαιτούμενο, σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών, σε κάθε βαθμίδα.

H πράξη, προϋπολογισμού 10.886.580 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με δικαιούχο τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, όπως θρανία, καθίσματα, έδρες και πίνακες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων και πτυσσόμενα καθίσματα για τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμό ΑμεΑ, βιβλιοθήκες, παγκάκια, παιχνίδια και χαρτοθήκες για τα νηπιαγωγεία, γραφεία Η/Υ, καθίσματα εκπαιδευτικών, καθώς και ανταλλακτικά θρανίων και καθισμάτων.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεριμνά για την ποιότητα των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια, ως αναγκαία συνθήκη για την αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

