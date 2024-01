Κόσμος

Ισραήλ: Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν κατά του Νετανιάχου ζητώντας «εκλογές τώρα».

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν απόψε στο κέντρο του Τελ Αβίβ ζητώντας την επιστροφή των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας αλλά και την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός νέου πρωθυπουργού στη θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγορούν για αδυναμία διαφύλαξης της ασφάλειας της χώρας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα και ορισμένοι από αυτούς κρατούσαν πλακάτ στα οποία αποκαλούσαν «εικόνα του κακού» τον Νετανιάχου και ζητούσαν «εκλογές τώρα».

«Όπως πάνε τα πράγματα, όλοι οι όμηροι θα πεθάνουν. Δεν είναι πολύ αργά για να τους απελευθερώσουμε», είπε ο Άβι Λούλου Σαμρίζ, ο πατέρας ενός ομήρου που κρατείται στη Γάζα.

Από τους 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, περίπου 100 απελευθερώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου. Άλλοι 132 βρίσκονται ακόμη στη Γάζα και εκτιμάται ότι οι 27 από αυτούς είναι νεκροί. Ο Νετανιάχου λέει ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία του Τελ Αβίβ ήταν μικρότερο σε σύγκριση με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οργανώνονταν στις αρχές του 2023, με αφορμή τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθούσε η κυβέρνηση Νετανιάχου. Ήταν όμως αρκετές χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων χτυπούσαν τύμπανα και κρατούσαν ισραηλινές σημαίες.

