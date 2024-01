Κοινωνία

Επίθεση ανηλίκων - Γλυφάδα: Νέα στοιχεία από την ΕΛΑΣ

Σε τι κατάσταση είναι τα θύματα και τι ζημιές τους προκάλεσαν οι δράστες.

Συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων, εκ των οποίων κάποιοι ήταν ανήλικοι, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Γλυφάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στη δεύτερη μαρίνα της Γλυφάδας, όπου περίπου 30 νεαρά άτομα επιτέθηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής, σε 4 άτομα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό των τριών, ο ένας εκ των οποίων στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο.

Τα θύματα ηλικίας 16, 18 και 19 χρονών αφού κατέθεσαν σχετικά με το περιστατικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα μεταφέρθηκαν προληπτικά με ίδια μέσα σε νοσοκομείο.

Από την ΕΛΑΣ σχηματίστηκε δικογραφία κατά αγνώστων για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κλοπής, καθώς κλάπηκε το πορτοφόλι του ενός από τα θύματα.

