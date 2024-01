Κοινωνία

ΕΜΥ - Επικαιροποίηση Δελτίου: Χιόνια, πτώση θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Άλλη μια επιδείνωση του καιρού προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή.

Sε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε στις 19 Ιανουαρίου προχώρησε σήμερα, Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Αναλυτικά αναφέρει:

Α. Περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία (της τάξεως των 6 - 8 βαθμών Κελσίου) κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια και κεντρικά που ήδη έχει πέσει σημαντικά, θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, με τοπικά ισχυρό παγετό τις βραδινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24).

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν την Κυριακή (21-01-24) σε ολόκληρο το Αιγαίο. Σταδιακά από το μεσημέρι της Δευτέρας (22-01-24) θα εξασθενήσουν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν την Κυριακή (21-10-24) μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τη νύχτα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Δ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Την Κυριακή (21-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας και από το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, κατά κανόνα ασθενείς. Οι χιονοπτώσεις που σημειώνονται στη βόρεια Ελλάδα γρήγορα θα σταματήσουν.

β) Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της Κρήτης.

