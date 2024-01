ΣΥΡΙΖΑ – Σπέτσες: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ικανοποίηση στα ηγετικά στελέχη

Πολιτική

Ποια η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώθηκε από τις παρουσιάσεις των τομεαρχών και των βουλευτών.

Ολοκληρώθηκε το τριήμερο εργασιών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις Σπέτσες.

Η συνάντηση εργασίας που ήταν κεκλεισμένων των θυρών και έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου στο σπίτι του προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό επρόκειτο να έχει ολοκληρωθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο συνεχίστηκε έως την Κυριακή το μεσημέρι καθώς δεν είχε εξαντληθεί ο κατάλογος των παρουσιάσεων/εισηγήσεων από όλους τους τομεάρχες.

Σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε για πυκνή πολιτική συζήτηση τουλάχιστον 20 ωρών εργασίας, με 30 τοποθετήσεις, σημειώνοντας πως «το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης της ΚΟ ήταν οι προτάσεις που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, για καλύτερο εισόδημα, καλύτερες δουλειές, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη παιδιά, καλύτερη υγεία».

«Συνδυάζει την συνεδρίαση της ΚΟ με την επεξεργασία των θέσεων για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, την επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε. Τόνισε ότι «είναι πολλές οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει. Έχουμε μια ολιγοπωλιακή αγορά που λειτουργεί με αισχροκέρδεια και στρεβλώσεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, στην παιδεία και στην υγεία». Ο κ. Φάμελλος είπε ότι «χρειάζεται κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το όνειρο του με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και μια δημοκρατική δίκαιη κοινωνία». Υπογράμμισε ότι «αυτό ακριβώς είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μια ισχυρή πολιτεία, ένα ανθρώπινο και σύγχρονο κράτος που θα έχει σχεδιασμό για την ανάπτυξη, για τη δημόσια διοίκηση, το περιβάλλον, αλλά και ένα ισχυρό κράτος δικαίου όπου θα ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και θεσμοί». Πρόσθεσε ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι «υπάρχει πολιτική πρόταση, υπάρχει διέξοδος για την Ελλάδα και χρειαζόμαστε μία νέα κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και την πράσινη μετάβαση την, αλλά και το κράτος δικαίου και την δικαιοσύνη». Ανέφερε, τέλος, πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα στελέχη που ήταν εδώ, σημειώνουν ότι η μεγαλύτερη αξία είναι αυτή της ειρήνης και της ζωής.

Η γραμματέας της ΚΟ Θεοδώρα Τζάκρη, δήλωσε ότι «ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία μια από τις πιο ποιοτικές και παραγωγικές συσκέψεις εργασίας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας».

«Συντονίσαμε όχι μόνο το σύνολο του αντιπολιτευτικού μας έργου, αλλά και του σχεδιασμού μας για να αντιμετωπίσουμε την πλέον αντικοινωνική κυβέρνηση Μητσοτάκη, στα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας εν γένει, στα θέματα της ασφάλειας και της καθημερινότητας του πολίτη», είπε ειδικότερα. Σημείωσε ότι «προχωρούμε μπροστά περισσότερο συντονισμένοι και περισσότερο ενωμένοι». Στο ερώτημα αν αυτό θα επαναληφθεί, η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι «οι Σπέτσες τράβηξαν το ενδιαφέρον όχι λόγω κάποιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά το αντίθετο, επειδή υπήρχε μια διάθεση καινοτομίας και πειραματισμού». Πρόσθεσε ότι «αυτό δεν προκύπτει από την ανάγκη μας να πρωτοτυπήσουμε ή να φανούμε σύγχρονοι ή να τραβήξουμε τις εντυπώσεις. Αυτό προκύπτει πρώτα από όλα από την ανάγκη έκφρασης μιας αγωνίας μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης σε ό,τι αφορά την ποιότητα της πολιτικής μας πρότασης, αλλά και τον τρόπο και τη μορφή της έκφρασης της». Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για «προσπάθεια αναστοχασμού του καθοριστικού μας οργάνου, της ΚΟ, με περισσότερη συλλογικότητα και περισσότερη διάθεση εμβάθυνσης».

«Είμαι βέβαιη ότι αυτό το τολμηρό εγχείρημα με τις πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις, θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργίας μιας πολιτικής παράδοσης δημιουργικότητας», είπε. Η κ. Τζάκρη ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες και «όλους τους βουλευτές και τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν ποικιλοτρόπως, για την συνεισφορά τους».

«Πάνω από όλα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη γιατί σ' αυτή την υπόθεση συνείσφερε πολλά περισσότερα από την φιλοξενία», είπε. Σε άλλο σημείο είπε σχετικά με την αναφορά της για τη φιλοξενία ότι «θύμισε σε όλους μας την ελληνική διαδρομή που διδάσκει ότι όταν ένας άνθρωπος έχει αισθανθεί την ανάγκη να βγει σε ξένους δρόμους σε ξένους τόπους, είναι ο πλέον κατάλληλος για να αναβιώσει το πνεύμα της φιλοξενίας στο σπίτι του ως ένα ηθικό χρέος». Ερωτηθείσα αν αυτή η διαδικασία έφερε κάτι καινούριο για την ΚΟ, στον τρόπο δουλειάς, η γραμματέας της ΚΟ απάντησε: «Βέβαια. Πιο συλλογικός τρόπος δουλειάς με περισσότερη εμβάθυνση».

