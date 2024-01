Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική

Αδιανόητο περιστατικό στην Β’ Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου στην Πάτρα. Ξεκολλήσαν μέχρι και τα αλουμινένια στηρίγματα.

Κατέρρευσε τμήμα της οροφής στην Β’ Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου στην Πάτρα.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα, thebest.gr, ξεκόλλησαν μέχρι και αλουμινένια στηρίγματα.

Μόλις άκουσαν τον έντονο θόρυβο συγγενείς ασθενών βγήκαν έξω από τους θαλάμους.

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περπατούσε κάποιος στον διάδρομο και δεν υπήρχε τραυματισμός.

