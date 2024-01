Life

Βρετανία - Πριγκίπισσα Κέιτ: Όλα “δείχνουν” προβλήματα υγείας

Η σιωπή των Ανακτόρων, η ανπροθυμία διάψευσης των δημοσιευμάτων και η στάση αναμονής.

Στην Βρετανία όσο περνούν οι μέρες και το παλάτι δεν ξεκαθαρίζει την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας τόσο τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Μια Ισπανίδα δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι πηγή του παλατιού της είπε ότι υπήρξαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισαάκ Καρυπίδης πρόκειται για την δημοσιογράφο Κόντζα Καγίεχα, η οποία ωστόσο δεν είναι ανταποκρίτρια κανενός Μέσου Ενημέρωσης στο Λονδίνο, ούτε και διαπιστευμένη δημοσιογράφος για το ρεπορτάζ των Ανακτόρων. Ζει και εργάζεται στην Μαδρίτη, εργάζεται ως συγγραφέας βιογραφιών διάσημων και κάποιες φορές αρθρογραφεί στον ισπανικό τύπο.

Η Κόντζα υποστηρίζει ότι μίλησε με πηγή του παλατιού η οποία της είπε ότι κάτι δεν πήγε καλά μετεγχειρητικά με την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Αφήνει μάλιστα να εννοηθεί ότι αυτό οφείλεται στην αντίδραση του οργανισμού της και όχι σε κάποιο λάθος των γιατρών.

Το παλάτι όπως είχε ανακοινώσει από την πρώτη στιγμή, παραλείπει να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, «μέχρι να είναι σε θέση να πει κάτι που θα είναι αξιοσημείωτο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Σε επικοινωνία του Ισαάκ Καρυπίδη με τα Ανάκτορα, το γραφείο Τύπου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην εκδοθείσα ανακοίνωση, αφήνοντας πάντως να εννοηθεί ότι σύντομα, ίσως ακόμη και μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά, θα εκδοθεί νέο δελτίο Τύπου επί του θέματος. Όλα πάντως, συνηγορούν υπέρ του συμπεράσματος ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο θα την κρατήσει μακριά από τα καθήκοντά της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση, τόσο στην πριγκίπισσα Κέιτ όσο και στον βασιλιά Κάρολο που θα κάνει εγχείρηση προστάτη, έστειλαν από τις ΗΠΑ ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μάρκλ.

