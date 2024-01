Κοινωνία

Χαλκίδα - δολοφονία: Ο “δύσκολος γρίφος” του στυγερού εγκλήματος

Ποιες όψεις της υπόθεσης απασχολούν την Αστυνομία και αναμένεται να φωτιστούν από την άρση απορρήτου.

Σταθερές είναι οι εξελίξεις σε σχέση με το στυγερό έγκλημα στη Χαλκίδα, καθώς οι αστυνομικοί περιμένουν την άρση του απορρήτου των κινητών τηλεφώνων τόσο του 43χρονου θύματος όσο και της 39χρονης γυναίκας η οποία κατηγορείται ότι το δολοφόνησε.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος, από την ανάλυση των κλήσεων και των μηνυμάτων αναμένεται να απαντηθούν δύο καίρια ερωτήματα τα οποία έχουν γεννηθεί, σχετικά με τα κίνητρα που φέρεται να ώθησαν τη γυναίκα να προβεί σε αυτήν την πράξη. Αυτά τα ερωτήματα ήταν:

1 Ποια ήταν ακριβώς η σχέση που υπήρχε μεταξύ τους;

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δυο τους είχαν άριστες σχέσεις. Ο 43χρονος ήταν παιδικός φίλος με τον σύζυγό της 39χρόνης, ενώ κάτοικοι του χωριού του ανέφεραν ότι δεν είχε πέσει ποτέ στην αντίληψή τους κάποιου είδους διαμάχη ανάμεσα στην γυναίκα και τον άντρα. Από την πλευρά όμως του θύματος, αναφέρεται ότι η γυναίκα παρενοχλούσε τον άντρα. Αντιθέτως η πλευρά της κατηγορούμενης ισχυρίζεται ότι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνέβη πριν από 15 χρόνια ήταν αυτό που την ώθησε να στήσει καρτέρι θανάτου στον 43χρονο.

2 Ποια ήταν η αφορμή η οποία οδήγησε σε αυτό το έγκλημα;

Οι αστυνομικοί διερευνούν εάν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, όπως παραδείγματος χάριν ένας τσακωμός ή μια διαφωνία μεταξύ τους, η οποία φέρεται να όπλισε το χέρι της γυναίκας και να την οδήγησε να δολοφονήσει τον 43χρονο, ή εάν απλώς υλοποίησε τις απειλές παρενόχλησης και ερωτικής αντιζηλίας τις οποίες είχε εξαπολύσει με φράσεις όπως «εάν δεν σε έχω εγώ δεν θα σε έχει καμία άλλη», σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος. Και αν ισχύει αυτή η δεύτερη περίπτωση, γιατί επέλεξε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο να υλοποιήσει τις απειλές της και να αφαιρέσει τη ζωή του 43χρονου.

Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από τον δικηγόρο της δεν έχει λύσει τη σιωπή της, δεν έχει δώσει κατάθεση ούτε έχει προχωρήσει σε ομολογία της πράξης, αν και είναι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από πριν, έχοντας την στήριξη και της οικογένειας της και του συζύγου της.

