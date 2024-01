Ισημερινός: Συμμορία έκανε έφοδο σε... νοσοκομείο!

Για ποιον λόγο, δεκάδες ένοπλα μέλη της συμμορίας, προσπάθησαν να καταλάβουν το νοσοκομείο. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στην χώρα.

Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στον Ισημερινό, κατά τη διάρκεια απόπειρας εφόδου σε νοσοκομείο, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της βίας που σαρώνει τη χώρα αυτή, «σε πόλεμο» με τις συμμορίες, την ημέρα που οι χώρες των Άνδεων, υπουργοί των οποίων συμμετείχαν σε σύνοδο στο γειτονικό Περού, συμφώνησαν να ιδρυθεί μηχανισμός αλληλοβοήθειας στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε τη σύλληψη 68 φερόμενων ως μελών συμμορίας που προσπάθησαν να καταλάβουν εξ εφόδου νοσοκομείο όπου βρισκόταν δικός τους. «Εξουδετερώσαμε φερόμενους ως τρομοκράτες που αποπειράθηκαν να καταλάβουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σε νοσοκομείο της Γιαγουάτσι», στην επαρχία Γουάγιας (νοτιοδυτικά), ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ένοπλοι είχαν σκοπό να προστατεύσουν «τραυματισμένο μέλος της οργάνωσής τους» το οποίο εισήχθη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο το πρωί.

Κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ εντοπίστηκε παράνομο «κέντρο επανεκπαίδευσης» στο οποίο «κρύβονταν» μέλη της συμμορίας και ερευνήθηκε, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι αρχές έκλεισαν πρόσφατα διάφορα τέτοια «κέντρα», στην πράξη μυστικά νοσοκομεία συμμοριών, που πάντως, λένε οι αρχές, δεν έχουν στη διάθεσή τους τον ιατρικό εξοπλισμό που θα απαιτείτο για να προσφερθεί πραγματικά περίθαλψη.

Ο στρατός του Ισημερινού από την πλευρά του ανακοίνωσε, και αυτός μέσω X, πως κατασχέθηκαν κάπου 10 τόνοι κοκαΐνης κοντά στην πόλη Βίντσες, στην επαρχία Λος Ρίος (δυτικά).

Επίσης την ίδια ημέρα, διεξήχθη στην περουβιανή πρωτεύουσα Λίμα κατεπείγουσα σύνοδος των κρατών μελών της Κοινότητας Εθνών των Άνδεων (CAN) αφιερωμένη στον Ισημερινό, που πλήττεται όσο ποτέ από τη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά τη σύνοδο αυτή, η Κολομβία, το Περού, η Βολιβία κι ο Ισημερινός ανακοίνωσαν τη δημιουργία «δικτύου για την ασφάλεια» στις Άνδεις, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτό το δίκτυο θα εγγυάται την ανταλλαγή πληροφοριών «24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα», σχετικά «με τη δραστηριότητα εγκληματικών οργανώσεων που έχουν δράσει, ή μπορεί να δράσουν σε διεθνική κλίμακα», ανέφεραν οι υπουργοί Εσωτερικών, Εσωτερικών και Άμυνας της CAN.

«Γράψαμε ιστορία, γράψαμε νέο κεφάλαιο στην CAN», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού Γκαμπριέλα Σόμερσφελντ.

«Ο φόβος παραλύει τις χώρες», συνέχισε. «Έχουμε διαπιστώσει πως ο φόβος προκαλεί παράλυση στον Ισημερινό, παραλύει τις επενδύσεις, αυξάνει την ανεργία και τη μετανάστευση».

«Εσωτερική ένοπλη σύρραξη»

Η εξάπλωση των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ουσιών και εκβιάσεις οδήγησε στην επιβολή κατάστασης συναγερμού σε παραμεθόριες ζώνες.

Το Περού και η Κολομβία ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους στα σύνορα, καθώς φοβούνται πως θα προσπαθήσουν να περάσουν στα εδάφη τους κακοποιοί που επιδιώκουν να διαφύγουν καθώς τα μέτρα καταστολής γίνονται ολοένα σκληρότερα στον Ισημερινό.

Η άλλοτε ασφαλής χώρα σαρώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια από όλο και πιο σφοδρά κύματα βίας, με φόντο την επιβράδυνση της οικονομίας και την διολίσθηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού στη φτώχεια λόγω πανδημίας. Από το 2018 ως το 2023, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών απογειώθηκε, αυξήθηκε κατά σχεδόν 800%, φθάνοντας από τους 6 στους 46 φόνους ανά 100.000 κατοίκους. Το 2023, οι αρχές καταμέτρησαν πάνω από 7.800 ανθρωποκτονίες.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο, ο Ισημερινός χαρακτηριζόταν για δεκαετίες όαση ηρεμίας, απαλλαγμένος από τη βία που συνήθως πάει πακέτο με το λαθρεμπόριο ουσιών.

Όμως από χώρα απλής διέλευσης, μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε μείζονα διαμετακομιστικό κόμβο της διακίνησης κοκαΐνης προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Και πλέον κάπου είκοσι συμμορίες επιβάλλουν τον δικό τους νόμο, στις φυλακές και έξω, συχνά μέσα από αυτές.

Την 9η Ιανουαρίου, ο τρόμος ανέβηκε κλίμακα, όταν διαπράχθηκε επίθεση σε απευθείας μετάδοση στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TC από μασκοφόρους ένοπλους, που έθεσαν προσωρινά υπό ομηρία δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους προτού οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επέμβουν και τους απελευθερώσουν, συλλαμβάνοντας 13 δράστες.

Οκτώ ημέρες αργότερα, ο εισαγγελέας Σέσαρ Σουάρες, ειδικευμένος σε υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος προΐστατο της έρευνας για αυτή τη θεαματική επίθεση, δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και κήρυξε τη χώρα σε «κατάσταση εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» εναντίον των συμμοριών, κατ’ αυτόν «τρομοκρατικών» οργανώσεων, αναπτύσσοντας πάνω από 20.000 στρατιωτικούς στους δρόμους.

