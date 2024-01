Πολιτική

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ο Ρουσόπουλος νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης

Αυτό είναι το υψηλότερο αξίωμα που έχει ποτέ καταλάβει πολιτικός από την Ελλάδα σε διεθνή οργανισμό.

Νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξελέγη όπως αναμενόταν ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση του προς τους πολιτικούς συντάκτες, αναφέρθηκε, στην ομόφωνη εκλογή του Θόδωρου Ρουσόπουλου ως νέοο προέδρου. Του ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

«Ο κ. Ρουσόπουλος στηρίχθηκε και από τα πέντε μεγάλα κόμματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενώ δεν υπήρξε καμία άλλη υποψηφιότητα. Η ανάληψη αυτών των σημαντικών καθηκόντων από έναν Έλληνα πολιτικό και μάλιστα για πρώτη φορά, αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της ενίσχυσης της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό και δηλώνει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων εταίρων μας στην πολιτική της χώρας μας, την αναγνώριση της αξιοπιστίας της, των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Ευχόμαστε καλή και παραγωγική θητεία στον νέο Πρόεδρο και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα». είπε κλείνοντας.

O Θεόδωρος Ρουσόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που εκλέγεται Προέδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και μάλιστα ομόφωνα. Η εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας.



Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 22, 2024

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωση της, «χαιρετίζει την εκλογή του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών και πρώην Υπουργού, στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εκλογή έγινε ομόφωνα από τους 612 Βουλευτές των 46 χωρών-μελών, καθώς και από όλες τις πολιτικές ομάδες του Συμβουλίου: Ομάδα Σοσιαλιστών-Δημοκρατών και Πρασίνων (SOC), Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP/CD), Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών & Δημοκρατική Συμμαχία (EC/DA), Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και Ομάδα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αριστεράς (UEL). O Θεόδωρος Ρουσόπουλος θα είναι ο πρώτος πολιτικός από την Ελλάδα που καταλαμβάνει την θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στον παλαιότερο και σπουδαιότερο ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια από μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης όπως οι Ουίνστον Τσώρτσιλ, Κόνραντ Αντενάουερ, Πωλ Ρεινό, Μωρίς Σουμάν, Αλτιέρο Σπινέλι, Ρειμόντ Αρόν, Άντονι Ήντεν και Φρανσουά Μιτεράν. Η εκλογή του κ. Ρουσόπουλου αποτελεί μεγάλη τιμή για την Παράταξή μας και τη χώρα μας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Ομιλία του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κάπου ανάμεσά μας σε αυτή την ολομέλεια βρίσκεται ο καλός μου φίλος Λόρδος Leslie Griffiths, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος έχει πολλές δεκαετίες εμπειρίας ζωής πίσω του. Είμαι βέβαιος ότι θα εκπλαγεί από την αναφορά μου σε αυτόν τώρα, αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη φράση μου λέγοντας ότι στα ίδια έδρανα βρίσκεται και ο νεότερος συνάδελφος Max Lucks από τη Γερμανία. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κάπου ανάμεσα στον Leslie και στον Max. Ο καθένας μας έχει ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι και έχει ζήσει τις δικές του εμπειρίες. Ο καθένας μας, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, έχει πληγωθεί από την ενασχόλησή του με την πολιτική, έχουμε αγωνιστεί κάτω από αντίξοες συνθήκες και έχουμε απογοητευτεί εξίσου αν κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όσο θα θέλαμε.

Κάποιοι από εμάς είναι περισσότερο και κάποιοι άλλοι λιγότερο τυχεροί. Όλοι μας όμως βρισκόμαστε σε αυτό το ημικύκλιο για τον ίδιο σκοπό, παρακινούμενοι από τα ίδια ιδανικά. Πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύουμε ότι η ζωή έχει την ίδια αξία για όλους και πιστεύουμε στην ανάγκη σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων κάθε πολιτισμού και κάθε ανθρώπου. Υπηρετούμε τους ανθρώπους και τα όνειρά τους. Και αν βρίσκετε αυτή την εισαγωγή περισσότερο συναισθηματική παρά τυπική, τότε επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ο πατέρας της ηθικής, ο Αριστοτέλης, είπε ότι οι υψηλότεροι στόχοι προς τους οποίους ο άνθρωπος προσπαθεί είναι η ολοκλήρωση και η ευτυχία. Πόση ευτυχία όμως απολαμβάνουν οι άνθρωποι σήμερα; Όλοι γίναμε μάρτυρες της άγριας, ανελέητης και αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας -που ήταν τότε μέλος αυτού του Συμβουλίου- σε μια ελεύθερη χώρα, την Ουκρανία. Έκτοτε, οι Ουκρανοί πολίτες, και ιδιαίτερα τα παιδιά, υποφέρουν, ζώντας καθημερινά με τον φόβο του θανάτου και όχι με την ελπίδα της ευτυχίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο μας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την καταπίεση που προκαλείται από την έλλειψη δημοκρατικών ιδεωδών ακόμη και σε χώρες που εκλέγουν δημοκρατικά τους ηγέτες τους. Δεν είμαστε εδώ για να απειλήσουμε ή να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν, αλλά είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε σε όλα τα κράτη μέλη μας και σε άλλους τι εστί Δημοκρατία και τι απαιτεί για να ανθίσει. Είμαστε εδώ για να υπενθυμίζουμε τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε σχεδιάσει και δημιουργήσει από κοινού. Σε αυτό το έτος ορόσημο για το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς γιορτάζουμε τα 75 χρόνια από την ίδρυσή του, ας έχουμε κατά νου ότι το Συμβούλιο μας γεννήθηκε από την ανάγκη για ενότητα μεταξύ των λαών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας έχουμε κατά νου ότι κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται δεκτό αν δεν είναι πρώτα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και δεν σέβεται τις αρχές του.

Ότι οι μεγάλοι ηγέτες που το ενέπνευσαν και το καθοδήγησαν στα πρώτα του χρόνια δεν είναι απλώς κάποιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες που κρέμονται στους διαδρόμους του εμβληματικού κτιρίου μας, ούτε ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα μουσειακό κομμάτι πίσω από μια βιτρίνα που προσπερνάμε πηγαίνοντας στην ολομέλεια. Είναι όργανα μνήμης και οδηγοί μας στην καθημερινή εργασία που μπορεί μερικές φορές να φαίνεται γραφειοκρατική και ψυχρή, αλλά που έχει ωστόσο τον υψηλότερο στόχο: την επιβεβαίωση των αρχών που καθιέρωσαν οι πρωτοπόροι της ενωμένης Ευρώπης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Place Kleber εδώ στο Στρασβούργο, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να ακούσει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ να μιλάει στα γαλλικά τον Αύγουστο του 1949. Θέλω να πιστεύω ότι ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος που άκουγε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, ήταν μια γυναίκα έγκυος σε δίδυμα, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Αυτή η γυναίκα θα παρακολουθούσε την ομιλία και θα κυμάτιζε με χαρά τη σημαία της συμφιλίωσης και της ελπίδας. Το αγόρι και το κορίτσι γεννήθηκαν σε έναν κόσμο φτώχειας και κακουχιών αλλά μεγάλωσαν σε έναν κόσμο που οι ανισότητες των δύο φύλων σιγά σιγά εξαλείφονταν. Δούλεψαν σκληρά για να ζήσουν και να δημιουργήσουν οικογένειες που θα ζούσαν ειρηνικά. Αλλά με τη σειρά τους βίωσαν νέους τοπικούς πολέμους και τη μακρά περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό το αγόρι και αυτό το κορίτσι θα ταξίδεψαν και θα είδαν νέους ορίζοντες να ανοίγονται μπροστά τους. Θα είδαν την τεχνολογία να τους ανοίγει νέες ευκαιρίες. Και σήμερα, μετά από ένα μακρύ ταξίδι, αυτά τα δίδυμα που ήταν στην κοιλιά της μητέρας τους στην ιστορική συγκέντρωση της Place Kleber είναι τώρα 75 ετών. Και θέλουν, στα χρόνια που τους απομένουν, να ζήσουν ειρηνικά και ελεύθερα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αν τύχει να περάσουν έξω από το κτίριό μας, το δικαστήριο και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σίγουρα θα βιώσουν την ίδια προσμονή και χαρά που βίωσε εκείνη η γυναίκα, η μητέρα τους, το 1949. Ας μην τους απογοητεύσουμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δε θα σας εκπλήξω λέγοντάς σας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου η Ουκρανία και η διασφάλιση της λογοδοσίας για τα φριχτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην επικράτειά της θα είναι η κύρια προτεραιότητά μου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ρέικιαβικ τον περασμένο Μάιο, υπογράμμισαν την αφοσίωσή τους στον ίδιο στόχο και έθεσαν τον οδικό χάρτη των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες που με αγγίζουν ιδιαίτερα. Η πρώτη αφορά τα προβλήματα και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τη δημοκρατία από οποιαδήποτε αλόγιστη επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι καλοδεχούμενη και πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο που θα υποβοηθά τις ανθρώπινες ικανότητες και όχι ένα υποκατάστατο της ανθρώπινης βούλησης και αυτονομίας. Η δεύτερη πρόκληση είναι η επείγουσα ανάγκη να συμφωνήσουμε τον βέλτιστο τρόπο ώστε να προστατεύσουμε το εύθραυστο περιβάλλον μας. Η χώρα μου γίνεται μάρτυρας των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Η τρίτη πρόκληση σχετίζεται με τις κοινωνικές, επαγγελματικές, οικονομικές και άλλες ανισότητες μεταξύ των φύλων, οι οποίες δεν έχουν εξαλειφθεί στο σημείο που θα θέλαμε. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό ώσπου να επιτευχθεί η ισότητα που όλοι επιθυμούμε. Είναι επίσης προτεραιότητα για μένα να εργαστώ για την ακόμη μεγαλύτερη προβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης μεταξύ των κρατών μελών του και του υπόλοιπου κόσμου. Όχι προβολή για ίδιον όφελος, αλλά έτσι ώστε αυτό που κάνουμε εδώ να λαμβάνεται υπόψη και να πολλαπλασιάζεται από τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την τιμή να είμαι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2019, όταν η αγαπητή μου φίλη Ντόρα Μπακογιάννη, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, μού πρότεινε να ενταχθώ στην ομάδα μας. Ευχαριστώ τόσο εκείνη όσο και όλους εσάς που μου εμπιστεύεστε σήμερα τη μεγάλη ευθύνη της προεδρίας. Διαδέχομαι έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και τον οποίο σέβομαι για τον τρόπο, με τον οποίο διηύθυνε αυτό το Κοινοβούλιο τα τελευταία δύο χρόνια, τον αγαπητό μου φίλο Tiny Cox. Ο Tiny, στην εναρκτήρια ομιλία του πριν από δύο χρόνια, είπε ότι θα εργαζόταν αρμονικά με όλους: Την Επιτροπή Υπουργών, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, τη Γενική Γραμματεία της Συνέλευσης, τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και με κάθε βουλευτή που ήθελε να τον συναντήσει. Υπόσχομαι να συνεχίσω στον δρόμο των συγκλίσεων, για τις οποίες ο Tiny εργάστηκε τόσο σκληρά και σίγουρα απέφερε καρπούς.

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων -Frank, Davor, Ian, Iulian, Andrea, σάς ευχαριστώ για την ομόφωνη υποστήριξή σας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια γόνιμη συνεργασία. Γενική Γραμματέα Buric ευελπιστώ σε μια καλή συνεργασία μαζί σας το επόμενο διάστημα. Γενική Γραμματέα Δρ. Δέσποινα Χατζηβασιλείου, σε ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές σου όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω ότι μαζί θα συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έκανες με τον Tiny. Alexander Pociej, μέχρι πρόσφατα Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποστήριξή σου και για όλα όσα έχεις κάνει για να διασφαλίσεις ότι το ΕΛΚ συνεργάζεται στενά με τις άλλες πολιτικές ομάδες σε πνεύμα ενότητας και υπευθυνότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Έλληνες βουλευτές που με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Θα πρέπει να σταματήσω σε αυτό το σημείο, γιατί φοβάμαι ότι αν συνεχίσω, θα ακουστεί λίγο σαν την τελετή απονομής των Όσκαρ. Αλλά τι παράλειψη θα ήταν αν δεν έκανα ειδική μνεία στα παιδιά μου, τη σύζυγό μου, τη μητέρα της και τη μητέρα μου και τα αδέλφια μου, που -μαζί με αγαπημένους φίλους από την Ελλάδα που μού συμπαραστέκονται σήμερα, όπως κάνουν εδώ και πολλά χρόνια. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την ομιλία μου συνοψίζοντας με λίγα λόγια τη δική μου πολιτική φιλοσοφία: Όπως σε κάθε Κοινοβούλιο, έτσι και σε αυτό δίνονται μάχες. Όπλα μας όμως δεν είναι οι σφαίρες αλλά οι λέξεις που συνθέτουν επιχειρήματα. Μερικές φορές ξέρω ότι οι λέξεις πονάνε εξίσου πολύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάμψουν το πνεύμα του αντιπάλου μας. Αλλά είναι μόνο οι λέξεις που μπορούν να επουλώσουν τις πληγές. Οι διαφωνίες πρέπει να μας φέρνουν στο τραπέζι των συζητήσεων, όχι στο πεδίο της μάχης. Ας μιλήσουμε για τις λέξεις που μας ενώνουν. Ας προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στο αρχικό τους νόημα. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ για τους καταπιεσμένους και όχι για τους καταπιεστές. Σας ευχαριστώ πολύ».

