ΣΥΡΙΖΑ: Από Κοζάνη και Λάρισα ξεκινούν τα “Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια”

Ποιος θα είναι ο ακριβής στόχος αυτού του νέου θεσμού και τι προσδοκίες έχουν από αυτόν τα στελέχη του κόμματος.

Για υλοποίηση της δέσμευσής τους να φέρουν στο επίκεντρο της πολιτικής τους την ελληνική περιφέρεια κάνουν λόγο στο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή των πρώτων «Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων» του κόμματος σε Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Η αρχή θα γίνει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Κοζάνη στις 4 Φεβρουαρίου. Παρουσία του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη, το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού.

Θα ακολουθήσει στις 10 Φεβρουαρίου η περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας θα διεξαχθεί το δεύτερο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, τις εργασίες του οποίου θα ανοίξει και εκεί ο πρόεδρος του κόμματος.

Κύριο στόχο των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, αποτελεί «η απάντηση στο πρόβλημα της αποεπένδυσης σε ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές και δραστηριότητες κατά τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Στόχος η ανάδειξη των αιτίων και των παραγόντων που έβαλαν χειρόφρενο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που κράτησαν χαμηλή την παραγωγικότητα κι ευθύνονται για τη γήρανση και την εικόνα των παραμελημένων σχολείων, των νοσοκομείων, των δημοσίων υποδομών, για τις ανισότητες, την ερήμωση των χωριών και τη συμφόρηση στις πόλεις», τονίζεται εξάλλου από το κόμμα.

