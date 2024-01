Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Τζάκρη: Στις Σπέτσες είπαμε όσα σε 20 συνεδριάσεις στην Αθήνα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για όσα έγιναν στο σπίτι του Προέδρου του κόμματος, την λίστα με 10 μέτρα κατά της ακρίβειας, την επιστολική ψήφο και τα ομόφυλα ζευγάρια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα η Θεοδώρα Τζάκρη, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δέχθηκε βροχή ερωτημάτων για την τριήμερη συνεδρίαση των βουλευτών του κόμματος, στο σπίτι του Στέφανου Κασσελάκη, στις Σπέτσες.

Όπως ανέφερε, το έργο που παράχθηκε αυτές τις ώρες στο σπίτι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλούσιο και σημαντικό και δεν θα έφταναν 20 συνεδριάσεις στην Αθήνα, σε ένα ξενοδοχείο ή σε άλλον χώρο για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα, αναφέροντας ότι η πρακτική αυτή του Στέφανου Κασσελάκη είναι ευρέως διαδεδομένη στον χώρο των επιχειρήσεων.

Η κ. Τζάκρη έκανε λόγο για συνεδρίαση που πέτυχε τον στόχο της, που ήταν η ανάπτυξη και βελτίωση σχέσεων μεταξύ των βουλευτών και των τομεαρχών του κόμματος, ο καλύτερος συντονισμός του αντιπολιτευτικού έργου και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων στις τακτικές της Κυβέρνησης, εστιάζοντας στα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις.

Η Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και λίστα με 10 κοστολογημένα μέτρα κατά της ακρίβειας.

Σχετικά με το νομοσχέδιο για την επιστολή ψήφο, η κ. Τζάκρη είπε ότι «Θα ψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, αν και έχουμε σοβαρές ενστάσεις σε άρθρα του», ενώ σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια απάντησε «Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και να πάρουμε τις αποφάσεις μας, είμαστε μετά τα Χριστούγεννα και θέλετε να μας πάτε στο Πάσχα, πρέπει να δούμε πρώτα το νομοσχέδιﻨ.

Απαντώντας σε ερωτήματα είπε ότι συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση του κόμματος, υποστηρίζοντας πάντως ότι δεν συζητήθηκαν πρόσωπα για συγκεκριμένους ρόλους.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε η Θεοδώρα Τζάκρη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





