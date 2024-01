Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: “Λαβώθηκαν” Μιλουτίνοφ και Σλούκας

Σοβαρότερα τραυματίστηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό καιρό, μετά το θρίλερ του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Βαρύ διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό, που καλείται να παλέψει τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες δίχως τον Σέρβο σέντερ, τη στιγμή μάλιστα που δεν θα έχει στη διάθεση του για ακόμη δύο εβδομάδες τον έτερο «πύργο» του, Μουσταφά Φαλ.

Στο διάστημα της απουσίας του, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς το Final Eight του θεσμού είναι προγραμματισμένο για τις 15-18 Φεβρουαρίου.

Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου όταν πάτησε το πόδι του Κώστα Παπανικολάου, έχει μέσο όρο την εφετινή αγωνιστική περίοδο στη Euroleague 8,7 πόντους και 5,8 ριμπάουντ.

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ για 10 μέρες ο Σλούκας

Δίχως τον Κώστα Σλούκα θα πορευθεί ο Παναθηναϊκός για τις επόμενες περίπου δέκα ημέρες. Ο «πράσινος» γκαρντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν θλάση πρώτου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Σλούκας, ο οποίος αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», όταν αισθάνθηκε «σφίξιμο», θα απουσιάσει από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (25/1), για την 23η αγωνιστική της Euroleague και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει έστω μία αναμέτρηση της «διαβολοβδομάδας» που ακολουθεί κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο (31/1, εντός) και Ζαλγκίρις (2/2, εκτός).

Πρόκειται για την τρίτη απουσία στο «πράσινο στρατόπεδο» μετά τους Λούκα Βιλντόσα (γόνατο) και Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι (σκωληκοειδίτιδα).

