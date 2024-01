Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στα πράσινα… το θρίλερ του ΟΑΚΑ

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν από το μείον 15, αλλά δεν είχαν καθαρό μυαλό στο τέλος.

Ο Παναθηναϊκός πήρε στις λεπτομέρειες το ντέρμπι «αιωνίων» της 15ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών/Basket League, «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, αλλά και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ! Οι πρωτοπόροι «πράσινοι» επικράτησαν 85-80 του Ολυμπιακού στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, διευρύνοντας στο 15-0 το αήττητο ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στη δεύτερη ήττα τους, μετά από αυτή στο ΣΕΦ στη μεταξύ τους αναμέτρηση του πρώτου γύρου.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με δύο σημαντικές απώλειες για τους «αιώνιους», καθώς ο Κώστας Σλούκας δεν αγωνίστηκε στο πρώτο δεύτερο ημίχρονο, λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στον αριστερό προσαγωγό. Ο Έλληνας γκαρντ μάλιστα θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις, καθώς το «σφίξιμο» ήταν εκεί που είχε θέμα.

Από το «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, καθώς την ώρα που γύριζε στην άμυνα πάτησε στο πόδι του Κώστα Παπανικολάου και γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να ολοκληρώσουν χωρίς καθαρό σέντερ τον αγώνα, καθώς νοκ-άουτ ήταν ήδη ο τραυματίας Μουσταφά Φαλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση στο ημίχρονο του αγώνα, καθώς ένα καλάθι 2 πόντων του Άλεκ Πίτερς 8΄,22΄΄ πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου μέτρησε για 3 πόντους. Οι διαιτητές δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ελέγξουν.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 44-42, 63-54, 85-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Πιτσίλκας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Γκραντ 19 (1), Ναν 16 (1), Λεσόρ 11, Γκριγκόνις 18 (3), Μήτογλου 13, Καλαϊτζάκης 2, Σλούκας, Παπαπέτρου, Αντετοκούνμπο 4, Ερνανγκόμεθ 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (1), Κάναν 2, Παπανικολάου 5 (1), Πίτερς 14 (2), Μιλουτίνοφ 4, Γουίλιαμς-Γκος 16 (1), Λαρεντζάκης 6 (2), Μήτρου-Λονγκ, Μπραζντέικις 4, Πετρούσεφ 18 (1).

