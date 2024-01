Κοινωνία

Κακοκαιρία - Λαύριο: Έμπλεξαν οι άγκυρες πλοίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το περιστατικό. Πότε παρενέβη το Λιμενικό Σώμα με στόχο τη ρυμούλκηση και την απεμπλοκή.

-

Αναστάτωση επικράτησε προσωρινά στη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι του Λαυρίου από το μπλέξιμο των αγκυρών δύο πλοίων εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Οι λιμενικές αρχές ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας προσπάθειες απεμπλοκής των αγκυρών.

Τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι το φορτηγό πλοίο ro-ro "Ακρίτας" υπό σημαία Κύπρου, και το πλαγιοδετημένο κρουαζιερόπλοιο χωρίς επιβάτες, "Aegean Odyssey" υπό σημαία Παναμά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου το "Ακρίτας" κατά τη διαδικασία απόπλου επακούμβησε με το επίσης πλαγιοδετημένο "Celestyal Discovery" υπό σημαία Μάλτας, που δεν είχε επιβάτες. Στην προσπάθεια του "Ακρίτας" να αποφύγει το σημείο υπήρξε εμπλοκή της άγκυράς του με αυτή του "Aegean Odyssey".

Στο σημείο προσέγγισαν δύο ρυμουλκά και με το φως της ημέρας και με αφορμή τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών γίνεται προσπάθεια απεμπλοκής των αγκυρών των δύο πλοίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας υπέγραψε συμβόλαιο για 3,5 χρόνια στο “τριφύλλι” (εικόνες)

ΗΠΑ - Μαζική δολοφονία: Αυτοκτόνησε ο 23χρονος ύποπτος (εικόνες)

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Απαντήσεις στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του