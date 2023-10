Κόσμος

Τουρκία: Αλιευτικό μας παρενοχλήθηκε από σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού

Τι αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση στην τστοσελίδα της η τουρκική ακτοφυλακή για το γεγονός και πώς ερμηνεύει τα όσα καταγγέλθηκαν.

Ως δήθεν παρενόχληση τουρκικού αλιευτικού από ελληνικό λιμενικό σκάφος, ερμηνεύει το τουρκικό Λιμενικό Σώμα, σε ανακοίνωση που ανήρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του, το γεγονός της διένεξης των δύο σκαφών σε ελληνικά χωρικά ύδατα το οποίο συνέβη την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στις 30 Οκτωβρίου 2023 στις 02.45, ένα αλιευτικό σκάφος που έφερε τουρκική σημαία και πραγματοποιούσε αλιευτικές δραστηριότητες στα ανοικτά των ακτών του Ακρωτηρίου Τεκαγάτς στην περιοχή Ντιντίμ της επαρχίας Αϊδινίου, ανέφερε ότι παρενοχλήθηκε από δυνάμεις του ελληνικού Λιμενικού Σώματος που έπλευσαν στην περιοχή. Μετά από αυτή την αναφορά έσπευσε άμεσα στο σημείο ένα σκάφος του τουρκικού Λιμενικού. Το σκάφος του τουρκικού Λιμενικού που ανέλαβε καθήκοντα ανοιχτά του Τεκαγάτς απομάκρυνε το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής, επιτρέποντας έτσι στο τουρκικό αλιευτικό σκάφος να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες. Η διοίκηση του τουρκικού Λιμενικού Σώματος συνεχίζει σε 24ωρη βάση να εκπληρώνει το καθήκον της εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της Τουρκίας, για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στις θάλασσες της γαλάζιας πατρίδας μας».

