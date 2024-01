Παράξενα

Χανιά: γυναίκα ζούσε με 77 γάτες και 10 σκυλιά!

Γιατί οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της γυναίκας.

Στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά, μετά από καταγγελία ότι είχε στο σπίτι της γάτες και σκύλους που ζούσαν κάτω από ακατάλληλες συνθήκες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα συνελήφθη καθώς μετά από έλεγχο που έγινε στο σπίτι της διαπιστώθηκε πώς διατηρούσε 77 γάτες και 10 σκύλους, που διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν εξασφάλιζαν την ευζωία τους.

Σε βάρος της ημεδαπής που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

