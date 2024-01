Πολιτισμός

Κηδεία - Χάρης Κωστόπουλος: Θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Συντετριμμένοι η χήρα του και τα δύο αγόρια του, έχουν στο πλευρό τους και την οικογένεια του Βασίλη Καρρά. Πλήθος καλλιτεχνών "αποχαιρέτισε" τον τραγουδιστή.

Στο Κοιμητήριο Γλυφάδας εψάλη η εξόδιος ακολουθία και έγινε η ταφή του Χάρη Κωστόπουλου.

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές.

Η σύζυγός του, Βιβή και τα παιδιά του, Ραφαήλ και Χρήστος ήταν συντετριμμένοι.

Στο πλευρό τους αυτή τη δύσκολη στιγμή είχαν την σύζυγο και την κόρη του Βασίλη Καρρά, αφού οι δυο οικογένειες συνδέονται με κουμπαριά και στενή φιλία.

Ο Χάρης Κωστόπουλος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή έγινε στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας,

\Επιθυμία της οικογένειας του 60χρονου τραγουδιστή ήταν αντί στεφάνων, να ενισχυθεί ο Σύλλογος «Φλόγα» Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Στην εκπομπή μίλησε και ο Άγγελος Διονυσίου, ο οποίος είπε πως συνάντησε πριν απο δύο μήνες τον Χάρη Κωστόπουλο και του είπε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Όπως είπε ο Άγγελος Διονυσίου, συναντήθηκαν καλεσμένοι κι οι δυο σε έναν γάμο και ο Χάρης Κωστόπουλος φαινόταν να είναι καλά, όμως μετά έμαθα ότι μπήκε στο νοσοκομείο και τελικά "έφυγε" από την ζωή.

