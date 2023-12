Life

Βασίλης Καρράς: από το ταβερνάκι στις μεγάλες πίστες (βίντεο)

Η πορεία του λαϊκού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή. Τα δύσκολα χρόνια και η ... απόλυτη επιτυχία.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ο θάνατος του Βασίλη Καρρά έχει βυθίσει στο πένθος τον χώρο της μουσικής αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του "Άρχοντα".

Με τα τραγούδια του αλλά και στις εμφανίσεις του έχει καταφέρει να συγκινήσει τον κόσμο που του είχε λατρεία.

Ο Βασίλης Καρράς, υποκλίνεται στο κοινό του. Συγκινείται και δακρύζει από την αγάπη του κόσμου. Είναι στο Θέατρο Πέτρας το 2017 εκεί που για μία ακόμα φορά αποθεώθηκε.

Γεννήθηκε το 1953 στο Κοκκινοχώρι της Καβάλας, με παππούδες πρόσφυγες από τον Πόντο αγρότες στα καπνά. Ο πατέρας του οικοδόμος, η μητέρα του καθαρίστρια. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, σκληρά.

Στα 10 του χρόνια η οικογένειά του μετακομίζει, στη Θεσσαλονίκη. Ακούει, γοητεύεται και θέλει να μοιάσει στον Καζαντζίδη, το Γαβαλά, την Καίτη Γκρέυ τη Μαρινέλλα.

Είναι μόλις 16 ετών όταν κάνει την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο ταβερνάκι «Πρόσφυγας» στον Εύοσμο. Η χαρακτηριτική φωνή του καθηλώνει τους πάντες, ενώ παράλληλα εργάζεται ως μηχνανικός αυτοκινήτων.

Στα 18 του αρραβωνιάζεται τη γυναίκα της ζωής του τη Χριστίνα δύο χρόνια μετά παντρεύονται και έκτοτε είναι μαζί και αγαπημένοι. «Γεννήθηκα παντρεμένος» συνήθιζε να λέει. Μαζί απέκτησαν μία κόρη την Ειρήνη που χθες ανέβασε μία φωτογραφία με τον πατέρα της.

Αρχίζει και γίνεται γνωστός. Τραγουδάει σε πανηγύρια στα χωριά, σε ταβέρνες στον Λαγκαδά, τα Γιαννιτσά, τη Βέροια, παντού. ¨Όταν μπαίνει στη δισκογραφία, πληρώνει ο ίδιος για να βγάλει τους πρώτους του δίσκους.

Η απήχησή του μεγαλώνει και το '76 υπάρχουν Σαββατοκύριακα που κάνει ταυτόχρονα τέσσερις εμφανίσεις τη βραδιά, αλλάζει ρούχα στο αυτοκίνητο για να ανέβει από το ένα πάλκο στο άλλο. Στόχος του να κατέβει στην Αθήνα. Στις πρώτες του εμφανίσεις δεν πληρώνεται, θέλει μόνο να γίνει γνωστός.

Το πρώτο του τραγούδι το γράφει πάνω σε ένα χάρτινο σακουλάκι στην πτηση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Γράφει στίχους πάνω σε πακέτα από τσιγάρα, σε χαρτοπετσέτες., συνολικά 150 τραγούδια, τόσο δικά του όσο και για άλλους καλλιτέχνες.

Το πρώτο του 45άρι single κυκλοφορεί με το τίτλο «Παράγκες και Παλάτια».

Η μεγάλη επιτυχία έρχεται το 1989 με το άλμπουμ «Αυτή τη νύχτα». Το 4ο τραγούδι του δίσκου με τίτλο «Νύχτα ξελογιάστρα» τον κάνει γνωστό στο πανελλήνιο.

Οι δίσκοι του γίνονται χρυσοί και πλατινένιοι.

Ακολουθεί μία καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Στις μεγάλες πίστες κάνει ντουέτα που αφήνουν εποχή. Ο κόσμος τον λατρεύει.

Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Από την αποθέωση της Ανατολής… στο χειροκρότημα της Δύσης»

Ο μεγάλος καλλιτέχνης ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον καρκίνο, στα τέλη Οκτώβρη χειρουργήθηκε με επιτυχία, όμως νόσησε από κορονοϊό, νοσηλεύτηκε στο διαβαλκανικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα της Κυριακής κατέληξε.

Το καταφύγιο του ήταν στο κτήμα του στο Κοκκινοχώρι της Καβάλας. Εκεί θα γίνει και η ταφή του την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο σύλλογο παιδιών Φλόγα.

