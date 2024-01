Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τουρκία για Σουηδία: “Ναι” και από τον Μπαχτσελί

"Ναι" Μπαχτσελί στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την έγκριση του Πρωτοκόλλου και η "αγωνία" για τα αμερικανικά F-16.

Στην τελική ευθεία το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδία στο ΝΑΤΟ έπειτα και από την αποκάλυψη του ηγέτη του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης (ΜΗΡ) και εταίρου του Τούρκου Προέδρου Ντεβλέτ Μπαχτσελι ότι θα υπερψηφίσει το πρωτόκολλο.

Σε δηλώσεις του έπειτα από την ομιλία του στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είπε στους δημοσιογράφους: «Οι φίλοι-μέλη μας υποστήριξαν τη Σουηδία με μια προσέγγιση πανομοιότυπη με τη στάση του Προεδρικού Κυβερνητικού Συστήματος και της διοίκησης, και αυτή η υποστήριξη θα ισχύει και στη Γενική Συνέλευση».

MHP Genel Baskan? Devlet Bahceli: Genel Kurul’de Isvec’in uyeligine destek verecegiz. pic.twitter.com/Vj4aEwtFII — Ali Ekber Mete (@AliEkberMete) January 23, 2024

Σήμερα στην ολομέλεια το πρωτόκολλο

Το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κατατίθεται σήμερα στην Ολομέλεια του τουρκικού Κοινοβουλίου μεταδίδει σήμερα το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η Ολομέλεια θα συνέλθει στις 15.00 (14.00 ώρα Ελλάδος), ενώ για το ποια διεθνή συμφωνία θα συζητήσει πρώτα, θα ληφθεί απόφαση στη Συμβουλευτική Συνέλευση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, η οποία θα συνέλθει στις 14.30 (13.30 ώρα Ελλάδος).

Όπως μεταδίδεται το Πρωτόκολλο Προσχώρησης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο πέρασε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 26 Δεκεμβρίου, είχε λάβει «διστακτική» υποστήριξη. Είχε επίσης ανακοινωθεί ότι η Τουρκία θα ενεργούσε ανάλογα με τα βήματα που θα έκαναν οι ΗΠΑ για τα F-16. Για να περάσει το Πρωτόκολλο από την Ολομέλεια, αρκεί μία ψήφος πάνω από το ήμισυ του αριθμού των βουλευτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Εάν η πρόταση περάσει από την Ολομέλεια, θα σταλεί στον Τούρκο Πρόεδρο για έγκριση. Έγινε γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις στην Ολομέλεια μπορεί να παραταθούν και αύριο.

Pώληση F16 στην Τουρκια και F35 στην Ελλάδα

Ο ανταποκριτής του CNN Turk μεταδίδει από την Ουάσιγκτον ότι μετά την έγκριση της Τουρκίας για το πρωτόκολλο Σουηδίας, οι ΗΠΑ θα δώσουν επίσης έγκριση για πώληση στην Τουρκία F-16 και θα πωληθούν στην Ελλάδα F35.

Ο ανταποκριτής του τουρκικού καναλιού αναφέρει ότι βάσει του ρεπορτάζ του οι ΗΠΑ περιμένουν πρώτα την έγκριση του πρωτοκόλλου της Σουηδίας προτού προχωρήσουν με την πώληση των F16 στην Τουρκία.

«Ας πούμε ότι εγκρίνεται στις 23 Ιανουαρίου, η Σουηδία είναι έτοιμη για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά φυσικά υπάρχει και η Ουγγαρία. Πόσο καιρό μπορούν να κρατήσουν την κοινοποίηση. Θα πρέπει να το κάνουν αύριο ή μεθαύριο, ώστε η Άγκυρα να μπορεί να πει "το κάναμε κι οι ΗΠΑ να ανταποδώσουν"», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του τουρκικού καναλιού.

Όπως αναφέρει στο Κογκρέσο δεν θα υπάρξει ψηφοφορία για την πώληση των F16. «Ερωτάται αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, και αν δεν υπάρξει ενέργεια μέσα σε 15 ημέρες, πραγματοποιείται η πώληση. Καθώς η Τουρκία θα δώσει την έγκριση για το ΝΑΤΟ στη Σουηδία, και οι ΗΠΑ θα δώσουν την έγκριση για τα F-16 στην Τουρκία ενώ επιπλέον και στην Ελλάδα θα δοθεί η έγκριση για τα F-35».

