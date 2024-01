Κοινωνία

Μέγαρα - 4χρονος: Προφυλακίστηκε ο πατριός που ξυλοκόπησε το παιδί

Αρνείται τις κατηγορίες και δείχνει άλλον υπαίτιο για τον ξυλοδαρμό του παιδιού.

Προφυλακίστηκε ο 24χρονος Ρομά ο οποίος ξυλοκόπησε άγρια τον γιό της γυναίκας του στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του είναι αυτή που βιαιοπράγησε στο παιδί της και υπέδειξε αυτόν ως δράστη, για λόγους εκδίκησης. Ο 23χρονος υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια, προκειμένου να καταθέσουν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, για το ποιος τα κακοποιούσε. Της απολογίας του κατηγορουμένου προηγήθηκε η εξέταση ως μαρτύρων υπεράσπισης της πρώην συζύγου του, με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά και της γειτόνισσας του ζευγαριού.

Ο πατριός του 4χρονου παιδιού είχε συλληφθεί την Παρασκευή μετά τον εντοπισμό του από τους άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ οι οποίοι τον έψαχναν για μέρες.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, στις 15 Ιανουαρίου:

"1. O ασθενής (Χ.Ρ.), Ρομά, 4 ετών, που νοσηλεύεται στο Γ.Ν.Π.Α. «Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ» από 10.01.2024 με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα (μετά από κακοποίηση), χειρουργήθηκε για παροχέτευση υποσκληρίδιου αιματώματος θωρακοσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, στις 12.01.2024.

2. Αποσωληνώθηκε στις 14.01.2024 και έκτοτε ανταποκρίνεται σε λεκτικά ερεθίσματα, εκτελεί εντολές, έχει καλή κινητικότητα δεξιού άνω και κάτω άκρου ενώ υπολείπεται η κινητικότητα του αριστερού άνω και κάτω άκρου. Παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή κατάσταση.



3. Όσον αφορά τα τρία (3) ανήλικα αδέλφια του, τα οποία εισήχθησαν στις 11.01.2024 κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθήνας:

· Άρρεν ( Χ.M.-Γ.) , έντεκα (11) ετών · Άρρεν (Χ. Π.-Α.) , δέκα (10) ετών · Άρρεν (Χ. Τ.-Γ., οκτώ (8) ετών

Έχει ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική εκτίμησή τους και ο έλεγχος μεταδοτικών νοσήματων.

Έχουν εξετασθεί από ιατροδικαστή.

Παραμένουν νοσηλευόμενα στο Ορθοπεδικό Τμήμα συνοδευόμενα από την μητέρα τους".

