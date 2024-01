Πολιτική

Φάμελλος για επιστολική ψήφο: Η Κυβέρνηση δυναμίτισε τη συζήτηση

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, «για ανίερες συμμαχίες με την Ακροδεξιά με μόνο στόχο τη διατήρηση της εξουσίας και της πρωθυπουργικής καρέκλας».

Με κριτική στην κυβέρνηση στην οποία καταλόγισε ότι «κατάφερε να δυναμιτίσει τη συζήτηση αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ακολούθως εξήγησε: «Και αυτό δεν έγινε μόνο με την αιφνιδιαστική τροπολογία για επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, που κυριολεκτικά πέταξε στο τραπέζι χθες. Αλλά και με όλη την διαδικασία που ακολούθησε πριν και μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «επέλεξε να προσβάλει, όχι μόνο τη Βουλή και τη νομοθετική διαδικασία αλλά και τις προβλέψεις του Συντάγματος, που δεν προβλέπουν απλά, αλλά επιβάλλουν συναίνεση σε αυτά τα θέματα».

Καταλόγισε δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «το έκανε αυτό γιατί το μόνο του ενδιαφέρον είναι η δημιουργία εντυπώσεων. Η διαχείριση της εξουσίας και το κομματικό όφελος, και όχι η ποιότητα της δημοκρατίας και της πολιτικής».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «οι επιλογές του απαξιώνουν την πολιτική και οδηγούν στην απολίτικη και αντιπολιτική στάση. Και μετά προσπαθεί να μας πείσει ότι η επιδίωξή του με την επιστολική ψήφο είναι να μειώσει την αποχή, ενώ οι δικές του επιλογές απομακρύνουν όλο και περισσότερο τον πολίτη από την πολιτική. Ακόμα και η διαδικασία νομοθέτησης που ακολουθεί είναι προσβλητική και κατά παράβαση του κανονισμού».

Παρεμπιπτόντως αναφέρθηκε στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών λέγοντας: «Εξάλλου είναι πρόσφατη η έμμεση προτροπή του προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης να απέχουν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για το δικαίωμα στον γάμο εφόσον διαφωνούν. Σήμερα η κυρία Κεραμέως μας ζητά υποκριτικά να στηρίξουμε την ενίσχυση της συμμετοχής στις εκλογές, την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός προτρέπει στην αποχή ακόμα και τους βουλευτές του και τους υπουργούς! Εκεί καταλήγουν οι ανίερες συμμαχίες με την Ακροδεξιά με μόνο στόχο τη διατήρηση της εξουσίας και της πρωθυπουργικής καρέκλας».

Σε σύντομο διάλογό του με την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως επέμεινε στη θέση του ότι η κυβέρνηση δεν έκανε ουσιαστικό διάλογο «ότι δεν άκουσε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς». Επανέλαβε δε ότι «δεν δίνουμε καμία συναίνεση, γιατί η μεθόδευση της κυβέρνησης είναι κατάντια και εκείνη ήταν που υπονόμευσε τη συναίνεση που θέλησε να προσφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση».

