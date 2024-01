Life

Φιλήμων: Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Λάκης Γαβαλάς.

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Φιλήμονας. Την είδηση έκανε γνωστή το απόγευμα της Τρίτης ο Λάκης Γαβαλάς με ανάρτησή του.

Ο Φιλήμων γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1932. Ως σχεδιαστής μόδας άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του, με ξεχωριστές δημιουργίες υψηλής ραπτικής, αλλά και καινοτομίες ως προς την παρουσίαση.

Ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που είχε την ιδέα να αντικαταστήσει στις επιδείξεις του τα μανεκέν με γνωστά ονόματα της αθηναϊκής κοινωνίας, τα οποία δέχθηκαν την πρόσκλησή του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ξεκίνησε να εργάζεται το 1959, όταν και επέστρεψε από το Παρίσι, όπου στο ατελιέ του σπουδαίου Γιάννη Ντεσσέ είχε συμμαθητές τον Βαλεντίνο και τον Γκι Λαρός.

Στο διεθνές τζετ σετ συστήθηκε το 1972, με την παρουσίαση της συλλογής του δίπλα σε μοντέλα του Ιβ Σεν Λοράν και της Μέρι Κουάντ στο μεγάλο γκαλά των «Λευκών Κύκνων» στο Λονδίνο.

Έντυσε ονόματα όπως η Σοφία Λόρεν, η Τζέιν Μάνσφιλντ και η Μερλ Όμπερον, ενώ από το ατελιέ που διατηρούσε για χρόνια στο Κολωνάκι πέρασαν όλες οι Ελληνίδες σταρ της εποχής.

Πηγή εικόνας: facebook.com/nikolizasnikolaos

