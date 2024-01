Κοινωνία

Τροχαίο - Ομόνοια: Δύο νεκροί από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο μέσα σε λίγες ώρες, μετά το φονικό τροχαίο στην παραλιακή. Κάτω των 25 ετών οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους.

-

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν μία μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της στην Πατησίων, κοντά στη συμβολή με την Πανεπιστημίου.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένα αυτοκίνητο, στο οποίο προσέκρουσε η μηχανή με τους δύο επιβαίνοντες.

Από το τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, ηλικίας κάτω των 25 ετών, που σύμφωνα με μαρτυρίες δεν φορούσαν κράνη.

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα συνέβη νωρίτερα στην παραλιακή, με δύο νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 23.00 της Τρίτης, στην παραλιακή λεωφόρο (Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή).

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε πάνω σε δέντρα και στύλο φωτισμού, πριν πέσει πάνω σε μάντρα και κοπεί στην μέση, με πολλά τμήματα του οχήματος να διασπείρονται σε μεγάλη ακτίνα. Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων στο όχημα, από τους επιβαίνοντες στο οποίο, δύο άτομα γεννημένα το 2005 έχασαν την ζωή τους και άλλα δύο τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων ιδιαίτερα σοβαρά.

Δύο αυτοκίνητα που ακολουθούσαν, έκαναν ελιγμούς για να αποφύγουν το μοιραίο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το ένα να χτυπήσει στο κράσπεδο και να υποστεί μικρές υλικές ζημιές, δίχως να τραυματιστεί ο οδηγός του. Το έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, στο ρεύμα προς Πειραιά, έκανε επίσης ελιγμό με αποτέλεσμα να παρασύρει δύο πεζούς, οι οποίοι ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν.

Όπως έγινε γνωστό το όχημα που εξετράπη της πορείας του εκινείτο με μεγάλη ταχύτητα, τουλάχιστον 180 χιλιομέτρων την ώρα. Πρόκειται για το όχημα του ενός εκ των δύο 19χρονων νεκρών.