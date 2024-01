Πολιτική

Επιστολική ψήφος - Βουλή: Ονομαστική ψηφοφορία εν μέσω αντιδράσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις επόμενες ώρες το προεδρείο θα εκκινήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει ζητήσει το ΚΚΕ, επί της αρχής και για έξι άρθρα του νομοσχεδίου. Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματα. Στην φάση της επεξεργασίας του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο είχε εξασφαλίσει ευρεία πλειοψηφία, επί της αρχής, δεδομένου ότι κόμματα της αντιπολίτευσης - ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας- παρά τις επιφυλάξεις τους για επιμέρους διατάξεις, αναγνώρισαν την επιστολική ψήφο ως οφειλόμενη διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερικού στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Από την περασμένη Δευτέρα ωστόσο, οπότε και άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, η ευρεία συναίνεση είναι παρελθόν. Δύο είναι τα κρίσιμα γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή των συσχετισμών που είχαν διαμορφωθεί: το πρώτο, η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών να καταθέσει τροπολογία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, για τους Έλληνες του εξωτερικού, και στις εθνικές εκλογές. (σ.σ. το θέμα αυτό δεν χωράει αιφνιδιασμούς και βιασύνη, είπε η αντιπολίτευση).

Το δεύτερο, η απόφαση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατατέθηκαν, με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου, από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη και ακολούθως να βάλουν στο «τραπέζι» δικές τους τροπολογίες με τις δικές τους προτάσεις. Μια από τις προτάσεις αυτές, όπως κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων.

Την περασμένη Παρασκευή, στην επιτροπή της Βουλής υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου είχαν δηλώσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου είχαν δηλώσει το ΚΚΕ και η Νίκη. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια είχαν δηλώσει η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Ειδικά η Πλεύση Ελευθερίας είχε ξεκαθαρίσει όμως ότι τελικά θα ψηφίσει υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Με αυτά τα δεδομένα, το νομοσχέδιο, για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, θα εξασφάλιζε 232 θετικές ψήφους, επί της αρχής.

Πρόκειται για άρθρα που βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής μεταρρύθμισης για την επιστολική ψήφο.

Πλέον το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συναρτούν τη στάση τους από τον τρόπο που θα απαντήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημά τους να αποσυρθεί η τροπολογία για την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές. Ζητούν επίσης από την κυβέρνηση να ενσωματώσει τις δικές τους προτάσεις. Αν τα δεδομένα μείνουν ως έχουν, τότε το σενάριο των 232 θετικών ψήφων, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, «καίγεται». Η επιστολική ψήφος όμως, μετά βεβαιότητας, θα ψηφιστεί απόψε, τουλάχιστον από την συμπολίτευση και από την Πλεύση Ελευθερίας, και θα ισχύσει στις προσεχείς ευρωεκλογές. Τα όσα δε βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης τα τελευταία 24ωρα, περιλαμβανομένου και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, εκτιμάται ότι θα ακουστούν ξανά πολλές φορές, εντός και εκτός Βουλής, για τους εντός και εκτός της επικράτειας εκλογείς, τους μήνες που απομένουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Όπως περίπου το είπε πριν από λίγο βουλευτής της συμπολίτευσης που ανέβηκε στο βήμα στην Ολομέλεια: «τα γραπτά μένουν όπως και οι ψήφοι μας».

Μαρινάκης: Eίδαμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία που δεν θα έπρεπε να πάει χαμένη

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην τροπολογία για επέκταση της επιστολικής ψήφου, μόνο για τους απόδημους, στις εθνικές εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πρέπει να φύγουν από την λογική των αμφιθεάτρων στα πανεπιστήμια και να έρθουν στην πραγματικότητα. Προωθήσαμε την ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές και είπαμε πως όταν ωριμάσουν οι συνθήκες θα φέρουμε την ρύθμιση και για εθνικές εκλογές. Είδαμε στην διάρκεια του διαλόγου μια πρωτοφανή συναίνεση για τα ελληνικά δεδομένα και επί της Αρχής το ζήτημα για τις ευρωεκλογές εγκρινόταν με 230 ψήφους. Ήρθε η Υπ. Εσωτερικών και είδαμε ότι υπάρχει μια ευκαιρία που δεν θα έπρεπε να πάει χαμένη, αφού ο νόμος είναι ίδιος και η διαδικασία είναι ίδια και έφερε μια τροπολογία στην αρχή της διαδικασίας της συζήτησης στην Βουλή, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής».

Προσέθεσε ότι «Πρέπει να φύγουμε από τα διαδικαστικά, πάντοτε βέβαια σεβόμενοι την διαδικασία και να πάμε στην ουσία. Η Κυβέρνηση θέλει να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος για τους κατοίκους του εξωτερικού και από το 2019 έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Η συναίνεση είναι προσχηματική και δεν είσαι σοβαρό κόμμα, αν θες να κρατήσεις μούτρα στην Κυβέρνηση ή να κάνεις ένα παιχνίδι, ενώ αρχικά είχες συναινέσει, φέρνοντας αντιρρήσεις για την διαδικασία, η οποία πάντως προβλέπεται».





Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και να γίνει νόμος του κράτους σε ότι αφορά τις ευρωεκλογές, απαιτείται απλή πλειοψηφία. Εάν κάποιος θέλει πραγματικά οι ομογενείς να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές θα το δείξει με την ψήφο του. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία για επέκταση στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους. Μπορεί να μην ψηφίσει την τροπολογία κάποιος. Εμείς την θέλουμε την τροπολογία και θα την κρατήσουμε. Δεν μπορεί να είσαι θετικός για τις ευρωεκλογές και αρνητικός για τις εθνικές εκλογές, είναι προσχηματική η στάση αυτή».

«Η αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής αφορά τις εθνικές εκλογές. Αιφνιδιασμός θα ήταν μια τροπολογία για την ψήφο των ομογενών που θέλει αυξημένη πλειοψηφία σε ένα νομοσχέδιο πχ. για τον χωροταξικό χάρτη. Δεν εκμεταλλευόμαστε κάτι για ίδιον όφελος, προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε ένα ζήτημα εκμεταλλευόμενοι το κλίμα συναίνεσης. Αν είσαι υπέρ της επιστολικής ψήφου είσαι συνολικά, έτσι θεωρούμε εμείς. Ο καθένας κρίνεται με βάση την στάση του», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης

Κασσελάκης προς Έλληνες του εξωτερικού: Δικαίωμά σας να είστε ισότιμοι πολίτες από όπου κι αν βρίσκεστε



Στους Έλληνες του εξωτερικού απευθύνεται με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Στους συμπολίτες μας Ελληνοαμερικανούς, Ελληνοαυστραλούς, στους συμπολίτες μας Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και αλλού· στους πολλούς Έλληνες ομογενείς και την Ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο:

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να σας δώσει έδρες στη Βουλή. Αρνούμαι να σου δώσω το δικαίωμα να βάλεις υποψηφιότητα και να εκπροσωπήσεις την κοινότητά σου από τον τόπο που ζεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζει για αλλαγή νόμου ώστε κάθε περιφέρεια της διασποράς να εκπροσωπείται από εκλεγμένο εκπρόσωπο της επιλογής ΣΑΣ. Από τον καθένα από ΕΣΑΣ αν επιθυμεί να υπηρετήσει την πατρίδα του στις δημόσιες υποθέσεις. Η Νέα Δημοκρατία λέει απλά «όχι» - και χωρίς εξήγηση.

Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Και σου αξίζει μια πατρίδα που να μην την πέφτει σε παγκόσμια ΜΜΕ και στη συνέλευση του Ευρωκοινοβουλίου για σκάνδαλα spyware που προέρχονται απευθείας από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη - και από τον ανιψιό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το δικαίωμά σας να είστε ισότιμοι πολίτες από όπου κι αν βρίσκεστε. Και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει την ηθική στην πατρίδα που όλοι μοιραζόμαστε και αγαπάμε. Όλοι αξίζουμε κάτι καλύτερο».

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί

Κακοκαιρία: Mειωμένο ωράριο σε σχολεία λόγω παγετού

Παραλιακή: Τροχαίο με νεκρούς και σοβαρά τραυματίες (βίντεο)