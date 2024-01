Ρωσία: Συνετρίβη μεταγωγικό με 74 επιβάτες - Η στιγμή της πτώσης (βίντεο)

Κόσμος

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας που επικαλειται το RIA Novosty το αεροπλάνο μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους για ανταλλαγή κρατουμένων στην περιοχή.

Τη στιγμή της συντριβής ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους με 74 επιβαίνοντες κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής του Μπέλγκοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία την Τετάρτη.

Η επίσημη ανακοίνωση που ρωσικού υπουργείου, σύμφωνα με το RIA, αναφέρει ότι «περίπου στις 11 το πρωί, ώρα Μόσχας, ένα αεροπλάνο Il-76 συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι στρατιωτικοί, έξι μέλη πληρώματος και τρεις συνοδοί»

Το αεροπλάνο που συνετρίβη είναι ένα Ilyushin Il-76 το οποίο για άγνωστο λόγο έχασε ύψος και συνετρίβη με αποτέλεσμα το 72 τόνων αεροσκάφος να μετατραπεί σε μια μπάλα φωτιάς.

??Russian Il-76 heavy transport aircraft has CRASHED near Belgorod 40 kilometres north of Ukraine border.#Airdrop #OperationGoldsmith pic.twitter.com/NmsTfSWUfk — UltimateMaster (@ultimateemaster) January 24, 2024

Στην περιοχή του Μπέγλκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά με ρίψεις πυραύλων από τον ουκρανικό στρατό με τελευταία μια πυραυλική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο 25 ανθρώπων.

Μόσχα: Η Ουκρανία κατέρριψε το αεροσκάφος

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατέρριψε το αεροσκάφος. Όπως μετέδωσε συγκεκριμένα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ουκρανία κατέρριψε το στρατιωτικό αεροπλάνο, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη» ενέργεια.

«Σκότωσαν τους δικούς τους στρατιώτες»

Νωρίτερα και ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ήταν εκείνη που κατέρριψε το Il-76. «Σκότωσαν τους δικούς τους στρατιώτες, τις μητέρες τους, τα παιδιά τους που τους περίμεναν», ανέφερε ο Βιάτσεσλαβ Βολόντιν. «Σκότωσαν τους πιλότους μας που πραγματοποιούσαν ανθρωπιστική αποστολή (…) με αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους», πρόσθεσε.

