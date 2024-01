Κόσμος

Εκπρόσωπος Μειονότητας Θράκης: Διαμαρτυρόμαστε για παράνομες πρακτικές της Ελλάδας

Ποιες παραβιάσεις δικαιωμάτων προσάπτει στη χώρα μας, ο πρόεδρος της λεγόμενης "Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης".

Ο Halit Habipoglu, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ‘Τούρκων Δυτικής Θράκης ‘ (ABTTF), δήλωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί επίμονα για περισσότερα από 15 χρόνια να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν τους Τούρκους και πρόσθεσε: "Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να αφήσει τις δικαιολογίες και την πολιτική της άρνησης και να σεβαστεί πλήρως τις αξίες της ΕΕ, το κράτος δικαίου και τις αρχές της δημοκρατίας".

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε γραπτή δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, o Habipoglu συμμερίστηκε τις δηλώσεις που έκανε η βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) Sophia in't Veld, οποία είχε δηλώσει το εξής : "Το κράτος δικαίου υποβαθμίζεται ραγδαία στην Ελλάδα".

Ο Habipoglu δήλωσε ότι οι πολιτικοί που ανήκουν στο κυβερνών κόμμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού, αρνούνται τις επικρίσεις που ασκούνται από την Ευρώπη τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ από το 1981, αγνοεί την αρχή του κράτους δικαίου.

Ο Habipoglu υπενθύμισε το γεγονός όπου οι σύλλογοι στη Δυτική Θράκη έκλεισαν εξαιτίας της χρήσης της λέξης "τουρκικό" στις επωνυμίες τους.

Αναφέροντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί επίμονα για περισσότερα από 15 χρόνια να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις ενώσεις της τουρκικής κοινότητας, ο Habipoglu δήλωσε: "Η χώρα μας πρέπει επιτέλους να αφήσει τις δικαιολογίες και την πολιτική της άρνησης και να σεβαστεί πλήρως τις αξίες της ΕΕ, το κράτος δικαίου και τις αρχές της δημοκρατίας".

Η Ελλάδα απαγόρευσε και έκλεισε ορισμένους συλλόγους που ιδρύθηκαν από την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, ισχυριζόμενη ότι ιδρύθηκαν με σκοπό να υπερασπιστούν την άποψη ότι οι Τούρκοι αποτελούν εθνική μειονότητα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ότι η Ελλάδα είχε παραβιάσει το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.

Προκαλεί την αντίδραση των εκπροσώπων της μειονότητας, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει εδώ και 15 χρόνια τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από την προσφυγή της τουρκικής μειονότητας.

Στις 17 Ιανουαρίου, η Sophia in't Veld σε ομιλία της στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) είχε δηλώσει ότι : "Στην Ελλάδα, το κράτος δικαίου υποβαθμίζεται ραγδαία και η ελευθερία του Τύπου είναι σε τραγική κατάσταση. Η διάβρωση του κράτους δικαίου και ο πολιτικός έλεγχος έχουν περιτυλίξει όλους τους τομείς της κυβέρνησης. Τα ανεξάρτητα εποπτικά όργανα εξουδετερώνονται".

Gercek tum c?plag?yla ortadad?r. Ulkemiz, art?k bahaneleri ve inkar siyasetini terk etmeli, uyesi oldugu AB degerlerine, hukukun ustunlugu ve demokrasi ilkelerine tam sayg? gostermelidir.” https://t.co/ImWrphNDFR — Halit Habip Oglu (@hhoglu) January 23, 2024

