Ψυχική Υγεία: “Μπήκαν οι υπογραφές” για 14 νέες μονάδες

Ποιες κατηγορίες ασθενών θα εξυπηρετούν οι νέες μονάδες. Σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν.

Τις προκηρύξεις διαγωνισμών για δεκατέσσερις νέες δομές ψυχικής υγείας, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπέγραψε ο Υφυπουργός Υγείας αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Δημήτριος Βαρτζόπουλος.

Πρόκειται για Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία και Κινητές Μονάδες για άτομα με Αυτισμό, με Άνοια καθώς και για άτομα με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Οι νέες δομές θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, οι νέες δομές που προκηρύχθηκαν είναι:

6 οικοτροφεία

7 Κέντρα Ημέρας (3 για την άνοια, 2 για τον αυτισμό και 2 παιδιών και εφήβων)

1 Κινητή Μονάδα για την άνοια

Οι παραπάνω μονάδες θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Αττικής, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λασιθίου, Λέσβου, Τρικάλων, Σερρών.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βαρτζόπουλος δήλωσε σχετικά: «Με σκοπό την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και της συμπλήρωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην χώρα, ιδίως για άτομα με Αυτισμό και άτομα με Άνοια, όπου οι δομές ψυχικής υγείας είναι ελάχιστες και οι ανάγκες πάρα πολλές και συνεχώς διογκούμενες, προχωράμε σε μία ακόμα προκήρυξη για την ανάπτυξη και λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας με εξασφαλισμένους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι οποίες παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες. Οι παρεμβάσεις μας σκοπό έχουν να καλύψουν ολιστικά τις ανάγκες των ωφελουμένων, να συνδράμουν τις οικογένειες στη μείωση του φορτίου φροντίδας και στην μείωση των δαπανών των νοικοκυριών που προκαλούν οι χρόνιες παθήσεις, Συνεχίζουμε σταθερά την ανασυγκρότηση της ψυχικής υγείας στη χώρα».

