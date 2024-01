Υγεία - Περιβάλλον

Άγιος Παύλος - Θεμιστοκλέους: Στηρίζουμε το ΕΣΥ, έρχονται χιλιάδες προσλήψεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προανήγγειλε ο Υφυπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

-

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» και στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, όπου συνομίλησε με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων και το προσωπικό.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε ενδελεχώς στις προσλήψεις που θα γίνουν σε όλο το ΕΣΥ το επόμενο διάστημα, και που ανέρχονται σε 6.500 για το 2024, καθώς και στις 2.700 θεραπείες που πραγματοποιούνται το μήνα στο Θεαγένειο, μία μονάδα - πρότυπο, όπως την χαρακτήρισε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο ΓΝΘ «Άγιος Παύλος» ο Υφυπουργός δήλωσε ειδικότερα:

«Το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» διαδραμάτισε έναν πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήδη έχει γίνει αναβάθμιση του εξοπλισμού από χρηματοδοτικά προγράμματα, θα γίνει και ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου καθώς και ανακαίνιση τμημάτων του Νοσοκομείου και των επειγόντων περιστατικών με πόρους που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης πολύ άμεσα θα υπάρξει από εμάς πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού –που αφορά κυρίως συγκεκριμένες ειδικότητες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, παθολόγους και αναισθησιολόγους– και στο πλαίσιο του ανοίγματος του επαγγέλματος αλλά και με άλλα κίνητρα.

Παράλληλα προχωράνε οι διαδικασίες για τις 10.000 προσλήψεις στον τομέα της Υγείας, εκ των οποίων οι 6.500 θα γίνουν εντός του 2024, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Από αυτές, περισσότερες από 1.500 αφορούν γιατρούς και ήδη είμαστε στη διαδικασία που έχουν ξεκινήσει οι προκηρύξεις. Πριν από περίπου έναν μήνα είχαμε την προκήρυξη 230 θέσεων ιατρικού προσωπικού. Θα υπάρξει μέσα στις επόμενες 20 μέρες άλλη μία πολύ μεγάλη προκήρυξη ιατρικού προσωπικού και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία του ΑΣΕΠ οι μεγάλες προκηρύξεις του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά υπάρχει ένα πολύ συντονισμένο σχέδιο όσον αφορά τις προσλήψεις και διάφορες κινήσεις, ώστε να γίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Κακοκαιρία - Βόρεια Ελλάδα: Συστάσεις και μέτρα από την ΕΛΑΣ

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες