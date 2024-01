Κοινωνία

Δημοτική Αστυνομία: Δράση ενημέρωσης κατά της παράνομης στάθμευσης

Τι είπε ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για την αναγκαιότητα μείωσης του φαινομένου και τις επιπτώσεις του.

Η Δημοτική Αστυνομία ξεκίνησε την Τρίτη (23/1) μια δράση ενημέρωσης των πολιτών με θέμα την παράνομη στλαθμευση και τις επιπτώσεις της, δράση η οποία και θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή (26/1).

Η δράση αυτή επικεντρώνεται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως οι οδοί Αριστοτέλους, 3ης Σεπτεμβρίου, Πατησίων, Αχαρνών, Φιλολάου, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Πανόρμου και Λενορμάν.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημείωσε: «Η προσπάθεια αυτή είναι ενταγμένη στη δέσμευση της δημοτικής Αρχής να αποδώσει την πόλη στους κατοίκους της. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι θα είναι προσβάσιμοι σε όλους. Χρειάζεται λοιπόν, ταυτόχρονα με την εφαρμογή του νόμου, αλλαγή νοοτροπίας και εκπαίδευση των πολιτών, για μία σωστή οδική συμπεριφορά. Η επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος θέλει δομικές λύσεις, που θα αλλάξουν ριζικά την κουλτούρα και τον τρόπο που κυκλοφορούμε στην πόλη. Είναι ενδεικτικό ότι την πρώτη ημέρα της δράσης στις οδούς Αχαρνών, Αριστοτέλους και 3ης Σεπτεμβρίου, βεβαιώθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία 105 παραβάσεις, εκ των οποίων οι τρεις σε ράμπες ΑμεΑ, κι έγιναν 120 απομακρύνσεις, ενώ στην Πατησίων, από την πλατεία Ομονοίας έως Σαρανταπόρου, βεβαιώθηκαν 169 παραβάσεις. Οι οδοί Αμερικής, Σόλωνος και Ακαδημίας δεν εντάσσονται στον παραπάνω σχεδιασμό, γιατί ελέγχονται σε καθημερινή βάση από τις δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι περιπολίες θα συνεχιστούν από την Δευτέρα (29/1) στις παραπάνω περιοχές, με την επιβολή όλων των προβλεπόμενων προστίμων».

