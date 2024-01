Κοινωνία

Τέμπη - Πρόεδρος Οικογενειών Θυμάτων: Περιμένουμε επιτέλους να πληρώσουν όσοι έφταιξαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στο "Καλημέρα Ελλάδα" η μητέρα θύματος του σδηροδρομικού δυστυχήματος και εκπρόσωπος των πληγέντων.

-

Με πίκρα, παράπονο και διαμαρτυρία μίλησε την Πέμπτη το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του Γιώργου Παπαδάκη, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων και Πληγέντων του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε: «Ήταν έγκλημα με ποινικές ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση, οι οποίες πρέπει να αποδοθούν από τους αρμοδίους. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή; Τα μέλη της δεν ξέρουν καν τα δεδομένα. Τι ερωτήσεις θα κάνουν; Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη είναι ότι οι δολοφόνοι έκλεισαν τα σπίτια μας».

Ερωτηθείσα για τις προσδοκία της σημείωσε: «Η προϊστορία τέτοιων Εξεταστικών Επιτροπών δείχνει ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Όμως εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Πολλοί βουλευτές δεν ξέρουν καν το μέγεθος της ακαταλληλότητας. Κανείς δεν έκανε το καθήκον του. ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, Υπουργός Μεταφορών αλλά και Πρωθυπουργός, όλοι όσοι εγγυώνταν γι’ αυτή τη μεταφορά, έχουν ευθύνη. Άφησαν να κυκλοφορήσουν οι συρμοί ενώ δε δούλευε κανένα μέρος του συστήματος ασφάλειας και επέλεξαν να προσλάβουν και να τοποθετήσουν αυτό το σταθμάρχη χωρίς εκπαίδευση και πείρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Συννεφιά και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

ΗΠΑ: Κλεμμένα αρχαία επιστρέφουν στην Ελλάδα (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 187 σημεία