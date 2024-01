Οικονομία

Επιθεώρηση Εργασίας: “Πάρτι” παραβάσεων στην αγορά

Σοκ προκαλούν τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το πόσοι υπάλληλοι εργάστηκαν αδήλωτοι ή με απλήρωτες υπερωρίες.

Στο 50,34% ανήλθε η παραβατικότητα των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν στοχευμένα από την Επιθεώρηση Εργασίας, στη δεύτερη φάση ειδικής δράσης, με την αξιοποίηση δεδομένων του συστήματος risk analysis του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τις καταγραφές της υπηρεσίας, ελέγχθηκαν 580 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 292 βρέθηκαν παραβατικές. Βεβαιώθηκαν 324 πράξεις επιβολής προστίμων, συνολικού ποσού 1.192.700 ευρώ.

Η ειδική αυτή δράση ελέγχων αφορούσε 5.152 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 767 βρέθηκαν πληττόμενοι:

29 ως αδήλωτοι,

576 για παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας και

162 για λοιπές παραβάσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιθεώρησης, το υψηλό ποσοστό παραβατικότητας των επιλεγμένων επιχειρήσεων (50,34%) δείχνει ότι η αξιοποίηση του συστήματος risk analysis λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένου ότι από τα στοιχεία των προηγουμένων ετών προκύπτει πως η παραβατικότητα κυμαίνεται γενικά στο 25%, ενώ κατά την πρώτη φάση της σχετικής δράσης είχε ανέλθει στο 44,4%.

Και όσον αφορά τους εργαζόμενους, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων ελέγχων, καθώς ενώ με βάση τα ετήσια αποτελέσματα η υποδηλωμένη εργασία κυμαίνεται στο 5% με 7%, μέσω της σχετικής δράσης ανήλθε στο 11,18%.

