Πολιτική

Επιστολική ψήφος - Μαρινάκης: ΣΥΡIΖΑ και ΠΑΣΟΚ έμειναν στα λόγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επιστολική ψήφο, το γάμο ομόφυλων και άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής.

-

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε τα εξής:

«Ψηφίστηκε χθες το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο προβλέπει την δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα.

Με τον νέο νόμο αλλάζει το τοπίο της ψήφου των αποδήμων, αλλά και το τοπίο για τους εκλογείς στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μεγάλη, ουσιαστική κίνηση, για την ενίσχυση της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής συνεπάγεται διεύρυνση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας, καθώς αυτή γίνεται πιο αντιπροσωπευτική. Το Κράτος εκσυγχρονίζεται, υιοθετεί καλές πρακτικές δημόσιας διοίκησης και αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία, προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της χώρας.

Μετά την χθεσινή υπερψήφιση του νόμου οι Έλληνες εκλογείς σε κάθε γωνιά της γης θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, όπως και οι εντός Ελλάδος εκλογείς. Αυτό το μεγάλο βήμα, το «επικύρωσαν» με την ψήφο τους μόνο τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέδειξαν ότι η αρχική συναίνεση προς το νομοσχέδιο ήταν προσχηματική καταψηφίζοντας τελικά το να μπορεί με επιστολική ψήφο ένας Έλληνας εκλογέας που ζει στο εξωτερικό να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, αλλά, καταψηφίζοντας και να μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και ένας συμπολίτης μας:

που μένει στην Ελλάδα και ίσως πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια,

που έχει κάποια αναπηρία,

που σπουδάζει ή εργάζεται μακριά από τον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος.

Η πρόταση για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και στις εθνικές εκλογές είναι μια τομή, μια κίνηση που θα ισχυροποιήσει τη Δημοκρατία μας, 50 χρόνια μετά την αποκατάστασή της. Η Ιστορία γράφεται με πράξεις που εν προκειμένω, είναι η ψήφος της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, και όχι με λόγια.

Η συγκεκριμένη τροπολογία, θα επανέλθει μετά τις ευρωεκλογές, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.

-----

Μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια παρουσιάστηκαν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού.

Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την Εθνική Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ Άκης Σκέρτσος, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Το νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση, εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών, ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Αποτελεί υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της ΝΔ.

Την ισότητα στον γάμο έχουν νομοθετήσει 36 χώρες στον κόσμο, 20 από τις οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη. Η νομοθέτηση της ισότητας στον γάμο αυτόματα συνεπάγεται την εφαρμογή ολόκληρου του νομοθετικού πλαισίου των σχέσεων συγγένειας, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθεσίας, που έχει θεσπιστεί και ισχύει σε 39 χώρες στον κόσμο, εκ των οποίων 23 κράτη βρίσκονται στην Ευρώπη και 16 είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Τονίζουμε για ακόμα μια φορά ότι με το νομοσχέδιο ΔΕΝ επεκτείνεται το δικαίωμα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε ζευγάρια ανδρών, σε ζευγάρια εκτός γάμου ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ΔΕΝ γίνεται καμία αναφορά στις έννοιες: Γονέας 1/ Γονέας 2 και ΔΕΝ τροποποιείται καθόλου το νομοθετικό πλαίσιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης.

---

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Γιάννης Μπούγας παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τον νέο Δικαστικό Χάρτη της χώρας, το οποίο προβλέπει:

1. Την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, δηλαδή των Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων, ώστε το σύνολο των δικαστών να εκδικάζει όλες τις υποθέσεις πρώτου βαθμού, τόσο αστικές όσο και ποινικές με σκοπό την ταχύτερη έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.

2. Τον ορθολογικό επανασχεδιασμό των δικαστικών σχηματισμών της χώρας. Στην περιφερειακή ενότητα (πρώην νομός) θα λειτουργούν πρωτοβάθμια δικαστήρια, δηλαδή το Πρωτοδικείο καθώς και περιφερειακά Πρωτοδικεία, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

3. Με το νομοσχέδιο οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Δικαστηρίων επικεντρώνονται στα δικαστικά και δικαιοδοτικά τους καθήκοντα.

----

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας, παρουσίασαν το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027.

Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην Ελληνική Διασπορά και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών του μητροπολιτικού κέντρου με την ελληνική ομογένεια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει έξι στρατηγικούς στόχους:

1. Την υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων και δομών της Ομογένειας

2. Την αξιοποίηση της παρουσίας του ομογενειακού στοιχείου για προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος

3. Την διατήρηση των στοιχείων ελληνικότητας με ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού με έμφαση στην νέα γενιά.

4. Την διατήρηση και ενδυνάμωση δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας

5. Την ενίσχυση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών στον τομέα της Διασποράς.

6. Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Προξενικές Αρχές με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας.

----

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες συμπληρωματικές ρυθμίσεις με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

----

Μετά τις προσλήψεις νέων οδηγών που υλοποιήθηκαν στον ΟΑΣΘ μετά από 11 χρόνια αυξάνονται τα δρομολογημένα λεωφορεία στην Θεσσαλονίκη. Περισσότερα από 300 λεωφορεία του ΟΑΣΘ, κυκλοφορούν, σήμερα, για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια. Η αύξηση αυτή αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου και της καθημερινότητας των κατοίκων. Με την προμήθεια 110 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο και φυσικά, με τη λειτουργία του Μετρό, το δεύτερο εξάμηνο του 2024, προχωράμε στη σταδιακή αποσυμφόρηση του προβλήματος της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά κάνουμε πράξη τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως τόνισε και ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη συνάντησή του με την διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

----

Τις προκηρύξεις διαγωνισμών για δεκατέσσερις νέες δομές, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπέγραψε ο Υφυπουργός Υγείας αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Δημήτριος Βαρτζόπουλος.

Πρόκειται για Κέντρα Ημέρας ,Οικοτροφεία και Κινητές Μονάδες για άτομα με Αυτισμό, με Άνοια καθώς και για άτομα με σοβαρή ψυχική διαταραχή. Οι νέες δομές θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Οι μονάδες αυτές θα αναπτυχθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λασιθίου, Λέσβου, Τρικάλων και Σερρών.

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας ολοκληρώνεται με την αναγκαία συμπλήρωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ιδιαιτέρως για τα άτομα με αυτισμό και άνοια. Οι παρεμβάσεις μας σκοπό έχουν να καλύψουν ολιστικά τις ανάγκες των ωφελουμένων, να συνδράμουν τις οικογένειες στη μείωση του φορτίου φροντίδας και στην μείωση των δαπανών των νοικοκυριών που προκαλούν οι χρόνιες παθήσεις.

----

Αύριο, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην ολομέλεια της Βουλής απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση με θέμα το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας».

----

Να μην προεξοφλούμε τη στάση βουλευτών, είτε είναι υφυπουργοί είτε όχι, και να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν στην ψηφοφορία, συνέστησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έγινε στη Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ισχύσει ότι για τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη και για υφυπουργούς που θα κάνουν αποχή ή τι θα γίνει αν καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο ομοφύλων ζευγαριών.

«Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον κ. Βορίδη. Από εκεί και πέρα καλό θα είναι να μην προεξοφλήσουμε τη στάση κάθε βουλευτή, είτε είναι υφυπουργός είτε δεν είναι, να δούμε πως θα τοποθετηθούν στην ψηφοφορία. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και, βέβαια, δεν μπορώ και να σας προαναγγείλω, δεν μπορώ να γνωρίζω εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι όποιες αποφάσεις του πρωθυπουργού, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει στην ψηφοφορία», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για την πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη να δώσει σπίτι στην Ιωάννα Κολοβού, που έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό, ο κ. Μαρινάκης παρατήρησε ότι ο κ. Κασσελάκης δεν ίδρυσε νέο κόμμα και πως επί ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί.

Επισήμανε ότι δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο αυτά τα προβλήματα και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πόσα σπίτια έχει ο κ. Κασσελάκης για να δώσει σε συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση, αλλά η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται αλλιώς την άσκηση της πολιτικής. Με νομοθετικές παρεμβάσεις που προστατεύουν τους οφειλέτες, ρυθμίζουν μια κατάσταση με δίκαιο τρόπο, προασπίζοντας τα δικαιώματα τους».

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και σε ερώτηση για της κινητοποιήσεις εναντίον του νομοσχεδίου αναφέρθηκε σε «θλιβερές μειοψηφίες που γίνονται όλο και πιο μικρές και αντιδρούν μόνο και μόνο επειδή αντιδρούν στα πάντα και θέλουν να μείνουμε πίσω».

Σε ερώτηση για τα προβλήματα από την κατασκευή του οδικού άξονα Flyover στη Θεσσαλονίκη απάντησε ότι εφαρμόζονται ήδη και θα εφαρμοστούν και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι υπέρ των μόνιμων λύσεων σε χρόνια προβλήματα.

Σχετικά με την ανάπλαση της ΔΕΘ είπε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε ούτε ως προς το χρονοδιάγραμμα, ούτε ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)

Δολοφονία στο Μεσολόγγι - Τσούκαλης: ο Μπάμπης παγιδεύτηκε (βίντεο)

Δικαιοσύνη – Φλωρίδης: Οι αλλαγές μας θα φέρουν γρηγορότερες δίκες