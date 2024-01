Αθλητικά

F1: Λεκλέρκ - Ferrari συνεχίζουν μαζί

Τι προβλέπεται στην νέα συμφωνία που υπέγραψε ο Σαρλ Λεκλέρκ με την ομάδα της Ferrari.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ θα «τρέχει» και τα επόμενα χρόνια στη Φόρμουλα Ένα με τη Ferrari, καθώς υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου, το οποίο τον «δένει» με τους «κόκκινους», και μετά τη σεζόν του 2024. Η ιταλική ομάδα δεν επιβεβαίωσε τη χρονική διάρκεια της επέκτασης για τον Μονεγάσκο οδηγό, το προηγούμενο συμβόλαιο του οποίου έληγε στο τέλος του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι ΜΜΕ από την Ιταλία ανέφεραν τον Δεκέμβριο πως ο 26χρονος «πιλότος» είχε συμφωνήσει σε επέκταση έως το 2029, αλλά η σημερινή ανακοίνωση της «σκουντερία» δεν διευκρινίζει κάτι άλλο εκτός από το ότι ο Λεκλέρκ «θα συνεχίσει να οδηγεί για την ιταλική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα και μετά τη σεζόν του 2024».

«Με ικανοποιεί πάρα πολύ το να ξέρω ότι θα φοράω την αγωνιστική φόρμα της Scuderia Ferrari γι' αρκετά χρόνια ακόμη» τονίζει σε σχετική δήλωσή του ο Λεκλέρκ και συνεχίζει λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το να "τρέχω" γι' αυτή την ομάδα ήταν το όνειρό μου από τότε που ήμουν τριών ετών. Αυτή η ομάδα είναι η δεύτερη οικογένειά μου, από τότε που εντάχθηκα στην ακαδημία οδηγών της Ferrari το 2016, και έχουμε πετύχει πολλά μαζί, παλεύοντας υπό όλες τις συνθήκες τα τελευταία πέντε χρόνια, όσο δύσκολες κι αν ήταν. Όμως, πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται και ανυπομονώ να αρχίσει αυτή η σεζόν, να προοδεύσουμε περισσότερο και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε αγώνα. Το όνειρό μου παραμένει η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τη Ferrari και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα απολαύσουμε σπουδαίες στιγμές μαζί και θα χαροποιήσουμε τους φιλάθλους μας».

Ο Λεκλέρκ εντάχθηκε στο δυναμικό της Ferrari το 2019, προερχόμενος από τη Sauber, και στη θητεία του στην ιταλική ομάδα έχει «τρέξει» σε 103 γκραν πρι με απολογισμό πέντε νίκες, 23 "pole positions", 30 παρουσίες στο βάθρο και επτά ταχύτερους γύρους, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να «σκαρφαλώσει» ψηλότερα από τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των οδηγών, επίτευγμα το οποίο σημείωσε το 2022. Πέρυσι περιορίστηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, χωρίς να πανηγυρίσει νίκη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας της Ferrari, Φρεντερίκ Βασέρ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Λεκλέρκ στη Sauber το 2018, επισήμανε: «Ο δεσμός του Σαρλ με τη Scuderia πηγαίνει πιο πέρα από απλώς αυτόν ανάμεσα σε έναν οδηγό και μια ομάδα, καθώς είναι μέλος της οικογένειας της Ferrari για οκτώ χρόνια τώρα. Οι αξίες του και αυτές της ομάδας μας είναι αλληλένδετες και έτσι ήταν φυσικό να φτάσουμε σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας μας. Τον γνωρίζουμε για την αδιάκοπη επιθυμία να πιέσει τον εαυτό του στο όριο και εκτιμούμε τις εξαιρετικές ικανότητές του, όταν πρόκειται για "μάχες" και προσπεράσματα σε έναν αγώνα. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε στον Σαρλ ένα μονοθέσιο που να διεκδικεί νίκες και ξέρω ότι η αποφασιστικότητα και η δέσμευσή του είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στους στόχους μας».

Στο μεταξύ, ο έτερος οδηγός της Ferrari, ο Ισπανός Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας για την επέκταση και του δικού του συμβολαίου, το οποίο λήγει στο τέλος του έτους.

Η Ferrari θα παρουσιάσει το νέο μονοθέσιό της στις 13 Φεβουαρίου, ενώ οι δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 21-23 Φεβρουαρίου στο Μπαχρέιν. Η «αυλαία» της νέας σεζόν ανοίγει μια εβδομάδα αργότερα με το γκραν πρι του Μπαχρέιν, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 29 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω του Ραμαζανιού, ο αγώνας στο Μπαχρέιν, αλλά και το γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ακολουθεί μια εβδομάδα μετά, θα διεξαχθούν Σάββατο. Αυτό σημαίνει ότι τα ελεύθερα δοκιμαστικά αρχίζουν την Πέμπτη, ενώ τα επίσημα δοκιμαστικά θα διεξαχθούν Παρασκευή.