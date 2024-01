Αθλητικά

NBA - All Star Game: Ο Αντετοκούνμπο πρώτος σε ψήφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις πεντάδες του All Star Game του NBA, που θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου. Ποιο ρεκόρ έσπασε ο Λεμπρόν Τζέιμς.

-

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης με 20 επιλογές σε All-Star Game όταν η λίγκα ανακοίνωσε τις αρχικές πεντάδες σε Ανατολή και Δύσης του αγώνα που θα διεξαθχεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ινδιανάπολη.

All-Star (20x)



The only player in NBA history with TWENTY All-Star selections. pic.twitter.com/1Ml3RKMZau — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2024

Πρώτος σε ψήφους (4.309.630) ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που θα είναι ο αρχηγός της Ανατολής ενώ ο Τζέιμς, ο οποίος πέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ στη λίστα με τις περισσότερες επιλογές σε All-Star στην ιστορία του ΝΒΑ, θα είναι ο αρχηγός της Δύσης.

Μαζί με τον «Giannis» στην πεντάδα της Ανατολής θα βρίσκονται οι Ντέιμιαν Λίλαρντ (Μπακς), Ταϊρίς Χαλιμπάρτον (Πέισερς), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς) και Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς).

Τον Λεμπρόν θα πλαισιώσουν στη Δύση οι Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ), Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς), Κέβιν Ντουράντ (Σανς) και Νικόλα Γιόκιτς (Νάγκετς).

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - Χαμάς: Ο όρος της για εκεχειρία

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Κούγιας για Πισπιρίγκου: εάν τελικώς δεν αθωωθεί θα παραιτηθώ (βίντεο)