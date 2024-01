Πολιτική

Αυγενάκης στο “Καλημέρα Ελλάδα”: Εξοφλείται η αποζημίωση πληγέντων ως 30/6

Τι απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στους αγρότες των μπλόκων, που διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματά τους.

Τους κυβερνητικούς χειρισμούς σχετικά με την οικονομική ενίσχυση και αποζημίωση των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων στη Θεσσαλία μετά από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias, υπερασπίστηκε μιλώντας την Παρασκευή στο Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Εστιάζοντας στο πόσα χρήματα εξήλθαν του κρατικού ταμείου (αντί του πόσα κατέληξαν στο ταμείο του καθενός παραγωγού), ο Υπουργός σημείωσε ότι μέσα σε 18 ημέρες εκταμιεύτηκαν 18 εκατομμύρια ευρώ σε 2100 κτηνοτρόφους ως προκαταβολή, και ότι μέχρι 30/6 θα έχει γίνει η πλήρης εξόφλησή τους, και ανέφερε:

«Έχουν βγει από τα ταμεία περίπου 160 εκατομμύρια σε τιμές 30 και 40% πιο υψηλές από τις υπολογιζόμενες του απωλεσθέντος πόρου. Όσον αφορά τους αγρότες, πληρώθηκαν προκαταβολή 33.000 παραγωγοί με 2.000 έως 4.000 ευρώ ο καθένας. Οι επιτροπές προχωρούν στις καταγραφές προκειμένου να προσδιοριστεί και το υπόλοιπο του ποσού. Ενεργοποιήσαμε το μέτρο 42, σύμφωνα με το οποίο θα χορηγηθεί 100% του ζωικού κεφαλαίου και του στάβλου. Ενεργοποιήσαμε για όποιον το θέλει, τη διάταξη για τα Κτηνοτροφικά Πάρκα. Οι φάκελοι συντάσσονται δωρεάν από ντόπιους γεωπόνους κάθε περιοχής. Στηρίξαμε με σκοπό πλήρους αποζημίωσης κάθε είδους, τους αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες εξακολουθούν α βρίσκονται κάτω από το νερό. Τα χρήματα όμως είναι κατά κύριο λόγο κοινοτικά και υπάρχουν προϋποθέσεις για να εκταμιεύονται. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για πλήρη αποζημίωση σε βάθος 4 χρόνων, και το απορρίψαμε κατηγορηματικά».

Οι αγρότες Βασίλης Συμεωνίδης, Γιώργος Καραΐσκος και Γρηγόρης Στύλλος οι οποίοι από τα μπλόκα συνομίλησαν στον αέρα με τον Υπουργό, διαμαρτυρήθηκαν: «Όλοι ζουν και τρώνε, από ον αγρότη. Εμείς όμως δε μπορούμε να ζήσουμε. Ζητάμε ξειδίκευση των μέτρων ανά περιοχή. Οι κοινοτικοί κανονισμοί βάσει νέας ΚΑΠ είναι τόσο γενικοί για όλες τις περιοχές, που σε κάποιες περιοχές δεν πληρούνται οι όροι τους και έτσι δημιουργούν μειώσεις επιδοτήσεων. 16.000 ΑΦΜ αγροτών είναι δεσμευμένα χωρίς νόμιμη αιτία. Σε κάθε νέα ΚΑΠ συνάδελφοί μας αγρότες εγκαταλείπουν το επάγγελμα και μεταναστεύουν».

