Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Μπλόκα αγροτών: Έρχεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί κόμβων αυτοκινητόδρομων με τρακτέρ. Τι δηλώνουν οι εκπρόσωποι.

-

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβαν την απόφαση να κινηθούν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο του αεροδρομίου.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Βαγγέλης Κοκολάκος, οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να κινηθούν με τα τρακτέρ τους από την Επανωμή και να κατευθυνθούν προς τον κόμβο του Αεροδρομίου “Μακεδονία“.

Οι αγρότες αντιδρούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, τις αυξημένες τιμές ενέργειας αλλά και τις αυξήσεις των τιμών στα γεωργικά εφόδια. Ζητούν να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες, όπως προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ, αλλά και να ενισχυθούν τα εισοδήματά τους ωσότου αυτά αναπληρωθούν από την παραγωγή και τα ζώα.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιούν αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης σε Λαγκαδά, Θέρμη, Κουφάλια και Νέα Χαλκηδόνα.

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες αποφάσισαν να αποκλείσουν στις 14.00 συμβολικά τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας στον κόμβο Ε65 και να πραγματοποιήσουν επιτόπου τη συνέλευση τους. Τα τρακτέρ εκεί πλέον ξεπερνούν τα 600, και το μπλόκο ενισχύεται με αγρότες από την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στον Πλατύκαμπο Λάρισας, τον Ζάρκο Τρικάλων και τον Αλμυρό Μαγνησίας. Το Σάββατο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Τρίκαλα και την Κυριακή στη Λάρισα. Εξάλλου, κινητοποίηση συμβολικού χαρακτήρα έξω από το δημαρχείο Χαλκηδόνας πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, και αντίστοιχα στη Νάουσα και στις Σέρρες, ενώ οι αγρότες της Ημαθίας βγάζουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Κουλούρας τη Δευτέρα 29/1, σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε η γενική τους συνέλευση.

Οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι πρόθεσή τους δεν είναι σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία για τους πολίτες.

Εξάλλου, κινητοποίηση συμβολικού χαρακτήρα έξω από το δημαρχείο Χαλκηδόνας πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, και αντίστοιχα στη Νάουσα και στις Σέρρες, ενώ οι αγρότες της Ημαθίας βγάζουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Κουλούρας την προσεχή Δευτέρα 29/1 σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε η γενική τους συνέλευση.

Ερωτηθείς από το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αγρότης Κώστας Χατζηπαραδείσης, υπεύθυνος επικοινωνίας του μπλόκου που έχει στηθεί στη διασταύρωση Σερρών-Κιλκίς στη Λιτή, τόνισε: «Δεν βγαίνουμε στους δρόμους για να ζητήσουμε επιδοτήσεις και λεφτά. Οι επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι επιζητούν δίκαιες λύσεις στα διαχρονικά τους αιτήματα. Στα αιτήματά μας πρώτο κατατάσσεται η πλήρης αναθεώρηση της ΚΑΠ σε πραγματική παραγωγική κατεύθυνση, και ακολουθούν: η ανασύσταση και ορθολογική τεκμηριωμένη χρέωση του ΕΛΓΑ ανά καλλιέργεια, ζωϊκό είδος και συχνότητα καταβολής αποζημιώσεων, η λειτουργία δημοπρατηρίου εμπορευμάτων σε επίπεδο περιφέρειας, ο έλεγχος περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο σε εταιρίες σποροπαραγωγικού υλικού και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ο εξονυχιστικός έλεγχος σε κάθε εισαγωγή φορτίου, η πανελλαδική ένταξη των καλλιεργήσιμων εκτάσεων με αραβόσιτο στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, η χορήγηση αγροτικού πετρελαίου στην αντλία και όχι με τη μορφή επιδόματος, και η διευκόλυνση μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ της ανταλλαγής αγροτεμαχίων μεταξύ παραγωγών, με σκοπό την αύξηση μεγέθους αυτών και την επίτευξη μείωσης κόστους παραγωγής».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Φιλοποίμην Φίνος: σαν σήμερα πέθανε ο “πατέρας” του ελληνικού κινηματογράφου

Κόμπι Μπράιαντ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του Black Mamba (εικόνες)

Gallery