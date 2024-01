Οικονομία

Υπουργείο Τουρισμού: Κατάρτιση ξεναγού σε δύο μήνες

Ποιοι και με τι όρους θα μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το ταχύρρυθμο πρόγραμμα.

Ξεκινά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από 7 Μαρτίου έως 2 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, η υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, καθώς η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπέγραψε την Παρασκευή τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων που έχουν προηγηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ αναμένεται και το ταχύρρυθμο πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σε δήλωση της, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε πως «το μεγάλο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του ξεναγού που έχουν επιδείξει οι ενδιαφερόμενοι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς η μεγάλη αύξηση των τουριστών που επιλέγουν τη χώρα μας κάνει επιβεβλημένη την ανάγκη για περισσότερους επαγγελματίες με εμπεριστατωμένο και επιστημονικό υπόβαθρο. Άλλωστε, στο Υπουργείο Τουρισμού εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη μας στον πολιτιστικό τουρισμό, που αναδεικνύει τον πολιτισμό και τη σπουδαία ιστορία της Ελλάδας».

