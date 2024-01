Πολιτισμός

ΕΕΣ: Περιβαλλοντική δράση με παιδιά στον Υμηττό

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη περιβαλλοντική δράση με μαθητές στον Υμηττό.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, διοργανώνει μεγάλη περιβαλλοντική δράση την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 10-1 μ.μ., στον Υμηττό.

Συγκεκριμένα, ο Τομέας Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με εθελοντές Νεότητας και Σαμαρείτες - Διασώστες, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και 100 μαθητές του 1ου Αρσακείου Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης, διοργανώνει μεγάλη δράση δενδροφύτευσης σε περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης (Υμηττός).

Κατά τη διάρκειά της, οι μαθητές θα φυτεύσουν δενδρύλλια και παράλληλα θα ενημερωθούν από τους εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ για την τεράστια σημασία προστασίας του περιβάλλοντος. Η δράση του Ε.Ε.Σ. θα ξεκινήσει την Παρασκευή (2/2) στις 10 π.μ., με σημείο συγκέντρωσης και εκκίνησης το Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης (συμβολή των οδών Κιάφας και Διγενή Ακρίτα).

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τομέας Νεότητας του Ε.Ε.Σ, συμπληρώνει φέτος εκατό (100) χρόνια προσφοράς, βρισκόμενος πάντοτε δίπλα στα παιδιά της χώρας με συνεχείς δράσεις σε όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας στην εξοικείωσή τους με τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αγάπης για το περιβάλλον και τα ζώα αλλά και της εθελοντικής προσφοράς χωρίς όρια και διακρίσεις.

